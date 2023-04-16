Светлая Пасха 2023: самые красивые поздравления в картинках, открытках и стихах

Поздравления в открытках, стихах и СМС

С светлым праздником весны

Поздравляю вас!

Будьте вы защищены

Каждый миг и каждый час!

Бог вас пусть всегда хранит

От всех врагов и их обид,

И Ангел пусть оберегает,

Зло к вам пусть не подпускает!

Светлая, чистая Пасха пришла,

Весну, обновление с собой принесла.

Желаю сегодня я вам от души

Здоровья большого, счастья, любви.

Веры, терпения, в сердцах теплоты,

Чтобы сбывались у вас все мечты!

Со Светлой Пасхой поздравляю,

Благополучия желаю.

Пусть на душе будет тепло,

А в доме - счастье и добро.

Как на Пасху, как на Пасху

Яйца все вогнали в краску.

Кончен пост, прибавим в весе.

Добрый день! Христос Воскресе!

С праздником этим я вас поздравляю,

Счастья, здоровья вам я желаю,

Света, улыбок, радости в доме,

Ярких яичек и куличей вкусных море!

Пусть мечты достанут до самых небес,

Со Светлой Пасхой! Христос Воскрес!

С Христовым Воскресеньем,

С великим светлым днем!

Любви, удачи, счастья,

Чтоб искупаться в нем.



Дел праведных и чистых,

Дорог всегда прямых,

Всех благ земных на свете.

И пусть Господь хранит!

Красивые картинки и искренние слова к празднику

С большим праздником Светлой Пасхи! Пусть Ангел хранит от бед, а благодать не оставляет сердца. Желаю чудес, весеннего тепла, процветания и мира. Христос Воскрес!

С большим праздником! Всего самого доброго, светлого Вам и всем родным и близким. И настоящего чуда. Пусть исполняются все самые заветные желания.

Пусть светлый праздник Пасха подарит всем нам мир, уют и радость. Пусть доброта и благодать Божия дарят каждому из нас любовь. Пусть этот день наполнит наши души светлыми мыслями, чувством теплоты и защищенности.

Христос Воскрес! Примите лучшие пожелания этого знаменательного дня. Да будет мир на всей земле и в вашем доме! Да поможет вам Господь во всех делах!

Со светлой Пасхой! Пусть мир будет в каждом доме, чтобы улыбки были на устах, а в глазах горели огоньки страсти. Желаю вечеров уютных, солнечных дней, лет долгих. Пусть счастье всегда знает путь к вам.

Все фото: freepik

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