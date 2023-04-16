Світлий Великдень 2023: найкрасивіші привітання в картинках, листівках і віршах

Великдень - головне свято для православних християн, в яке ми святкуємо Воскресіння Христове. Сьогодні треба робити добро, бажати всього найкращого і вітати найрідніших людей.

Як привітати близьких зі Світлим Воскресінням - в матеріалі Styler далі.

Привітання у листівках, віршах та СМС

Великодні дні настали -

Люди чисті серцем стали.

Радості, тепла, любові

Хай прибуде в вашім домі!

З Великоднем! З Христовим Воскресінням!

Здоров'я! Миру! Успіхів у праці!

Помолимося за душі спасіння

У колі друзів, в радості і щасті.

Паски посвятим, і згадаєм рідних,

Які від нас у вічність відійшли.

Дай Боже всім з Великоднем погідним!

У злагоді й достатку, щоб жили!

Любові вам, надії, сил і віри!

Хай сповнює душу краса Великодня

І радість оселиться в серці сьогодні!

Хай милують око веснянії квіти,

І будуть щасливі дорослі та діти!

Христос воскрес! Радійте, діти,

Біжіть у поле, у садок,

Збирайте зіллячко і квіти,

Кладіть на Божий Хрест вінок!

Нехай бринять і пахнуть квіти,

Нехай почує Божий рай,

Як на землі радіють діти

І звеселяють рідний край.

На вас погляне Божа Мати,

Радіючи з святих небес...

Збирайтесь, діти, ну ж співати:

Христос воскрес! Христос воскрес!

Христос воскрес - квітує Україна,

Наш край в веснянім маєві чудес,

Звучить медово мова солов'їна.

Христос воскрес! Воістину воскрес!

Хай в кошик вам ляжуть баранчик і паска,

Шматочок сальця, запашная ковбаска

І писанок пару з корінчиком хрону,

Хай плине достаток до вашого дому!

Гарні картинки і щирі слова до свята

З великим святом Світлого Великодня! Нехай Ангел береже від негараздів, а благодать не залишає серця. Бажаю чудес, весняного тепла, процвітання та миру. Христос Воскрес!

З великим святом! Всього найдобрішого, найсвітлішого Вам і всім рідним і близьким. І справжнього дива. Нехай виконуються всі найзаповітніші бажання.

Нехай світле свято Великдень подарує всім нам мир, затишок та радість. Нехай доброта і Божа благодать дарують кожному з нас любов. Нехай цей день сповнить наші душі світлими думками, почуттям теплоти та захищеності.

Христос Воскрес! Прийміть найкращі побажання цього знаменного дня. Нехай буде мир на всій землі та у вашому домі! Хай допоможе вам Господь у всіх справах!

Зі світлим Великоднем! Нехай мир буде в кожній хаті, щоб усмішки були на устах, а в очах горіли вогники запалу. Бажаю вечорів затишних, сонячних днів, років довгих. Нехай щастя завжди знає дорогу до вас.

Всі фото: freepik

Відеопривітання зі святом