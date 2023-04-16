Светлая Пасха 2023: самые красивые поздравления в картинках, открытках и стихах
Пасха – главный праздник для православных христиан, в который мы празднуем Воскресение Христово. Сегодня нужно делать добро, желать всего наилучшего и поздравлять самых родных людей.
Как поздравить близких со Светлым Воскресением – в материале Styler дальше.
Поздравления в открытках, стихах и СМС
С светлым праздником весны
Поздравляю вас!
Будьте вы защищены
Каждый миг и каждый час!
Бог вас пусть всегда хранит
От всех врагов и их обид,
И Ангел пусть оберегает,
Зло к вам пусть не подпускает!
Светлая, чистая Пасха пришла,
Весну, обновление с собой принесла.
Желаю сегодня я вам от души
Здоровья большого, счастья, любви.
Веры, терпения, в сердцах теплоты,
Чтобы сбывались у вас все мечты!
Со Светлой Пасхой поздравляю,
Благополучия желаю.
Пусть на душе будет тепло,
А в доме - счастье и добро.
Как на Пасху, как на Пасху
Яйца все вогнали в краску.
Кончен пост, прибавим в весе.
Добрый день! Христос Воскресе!
С праздником этим я вас поздравляю,
Счастья, здоровья вам я желаю,
Света, улыбок, радости в доме,
Ярких яичек и куличей вкусных море!
Пусть мечты достанут до самых небес,
Со Светлой Пасхой! Христос Воскрес!
С Христовым Воскресеньем,
С великим светлым днем!
Любви, удачи, счастья,
Чтоб искупаться в нем.
Дел праведных и чистых,
Дорог всегда прямых,
Всех благ земных на свете.
И пусть Господь хранит!
Красивые картинки и искренние слова к празднику
С большим праздником Светлой Пасхи! Пусть Ангел хранит от бед, а благодать не оставляет сердца. Желаю чудес, весеннего тепла, процветания и мира. Христос Воскрес!
С большим праздником! Всего самого доброго, светлого Вам и всем родным и близким. И настоящего чуда. Пусть исполняются все самые заветные желания.
Пусть светлый праздник Пасха подарит всем нам мир, уют и радость. Пусть доброта и благодать Божия дарят каждому из нас любовь. Пусть этот день наполнит наши души светлыми мыслями, чувством теплоты и защищенности.
Христос Воскрес! Примите лучшие пожелания этого знаменательного дня. Да будет мир на всей земле и в вашем доме! Да поможет вам Господь во всех делах!
Со светлой Пасхой! Пусть мир будет в каждом доме, чтобы улыбки были на устах, а в глазах горели огоньки страсти. Желаю вечеров уютных, солнечных дней, лет долгих. Пусть счастье всегда знает путь к вам.
Все фото: freepik
Видеопоздравления с праздником
Раньше мы писали, чтострого-настрого запрещено делать на Пасху.