Світлий понеділок 21 квітня: що не можна робити, народні прикмети, у кого День ангела

21 квітня православні християни в Україні за новим стилем святкують Світлий понеділок та вшановують пам'ять святителя Януарія. До кінця року залишається 254 дні.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 21 квітня і у кого День ангела.

Що за церковне свято сьогодні

Світлий понеділок, або перший день після Великодня, знаменує початок Світлого тижня - особливого періоду радісного святкування Воскресіння Христового.

Упродовж цього тижня в храмах лунають урочисті літургії, а Царські врата залишаються відкритими - як знак відкритого шляху Божої благодаті до людей. Також традиційно влаштовуються хресні ходи, а віряни щиро вітаються словами: "Христос воскрес!" - "Воістину воскрес!"

У сам Світлий понеділок заведено йти на службу до церкви, провідувати близьких і друзів, дарувати одне одному писанки й крашанки, а також пригощати домашньою паскою. Цей день наповнений теплом, щирістю та духом справжнього християнського братерства.

Також 21 квітня православні вшановують пам’ять святителя Януарія, мученика Прокула та інших подвижників, які загинули за християнську віру.

Святі Януарій, Прокул та їхні сподвижники жили у IV столітті в період правління імператора Діоклетіана, відомого своїми жорстокими переслідуваннями християн.

За церковними переказами, Януарій ще в молоді роки прийняв християнство і згодом став єпископом. Під час гонінь він таємно відвідував у в’язниці дияконів Соссія та Прокла, разом із якими молився. Ці вчинки не залишилися непоміченими - про них дізнався імператор і наказав схопити Януарія. Мучеників намагалися змусити зректися віри: їх кидали у вогонь, але полум’я не нашкодило, а дикі звірі відмовились нападати. Врешті-решт, влада вирішила стратити святих.

Що не можна робити 21 квітня

21 квітня, у день церковного свята, не варто впадати у смуток, плекати заздрість або злі думки - краще пробачати образи та ділитися добром і радістю. Не можна сваритися, зловживати алкоголем або надмірно їсти - це вважається гріхом.

У Світлий понеділок, як і протягом усієї Світлої седмиці, церква забороняє проведення вінчань, весільних урочистостей і поминальних богослужінь.

Чого не варто робити згідно з народними прикметами:

Не займайтеся фізично важкою працею чи домашніми справами, що вимагають великої напруги.

Утримайтеся від прогулянок до лісу, адже це може накликати біду.

Не відвідуйте могили на кладовищі - для цього краще обрати інший, більш відповідний день

На Проклов день варто слідкувати за погодою (фото: Freepik.com)

Народні прикмети і традиції 21 квітня

У народному календарі 21 квітня називають Прокловим днем, і саме за прикметами цього дня наші предки намагалися передбачити, яким буде літо, урожай і навіть рік загалом.

Якщо береза розпускається раніше за клен - літо буде сухим, а якщо навпаки - слід чекати на дощі та вологу погоду.

Рясне цвітіння черемхи вказує на сире та дощове літо з підвищеною вологістю.

Дощ, який розпочався 21 квітня, зазвичай тривалий і може йти кілька днів поспіль. Грім у цей день вважається доброю прикметою, яка обіцяє щедрий урожай і плодючий рік.

Якщо 21 квітня стоїть ясна й сонячна погода - літо буде теплим та врожайним, а хмари й туман натякають на неврожай.

У кого День ангела 21 квітня

21 квітня з Днем ангела вітають:

Олексія

Дениса

Максима

Федора

Івана

Миколи

Олександра

Людям, які народилися 21 квітня, як оберіг підходить хризоберил - унікальний самоцвіт, що здавна цінувався за свою міцність і незвичайний вигляд. У давній Індії йому приписували надзвичайні магічні властивості. Вважалося, що цей камінь здатен посилювати інтуїцію та притягувати удачу.