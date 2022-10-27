Світлий і піднесений. В Одесі побудують височезний собор зі школою: як він буде виглядати (фото)

В Одесі незабаром збудують собор, у якому буде недільна школа.

Про це повідомила Одеська Єпархія православної Церкви України у Facebook.

Деталі будівництва

Проект будівництва нового кафедрального собору Одеської єпархії було презентовано під час візиту Предстоятеля Православної Церкви України Блаженнішого Митрополита Київського та всієї України Епіфанії до Одеси.

У парку Космонавтів (друга станція Великого Фонтану), де знаходиться Свято-Троїцька парафія, є приміщення колишнього літнього кінотеатру, загальною площею 880 м², власником якого є Одеське єпархіальне управління.

Свято-Троїцька парафія там перебуває вже понад 20 років, але для одного приходу таке велике та об'ємне будівництво буде дуже важким.

Тому з благословення єпископа Одеського та Балтського Афанасія за погодженням з Блаженнішим Митрополитом Епіфанієм будівництвом нового кафедрального собору займатиметься – єпархіальне управління Одеської єпархії під керівництвом Владики Афанасія.

На цей час проект на стадії розробки для будівництва самого собору на площі 450 м2 та єпархіального управління з недільною школою та адміністративними приміщеннями на 5 поверхів, загальною площею приблизно 3700 м2.

Наразі Свято-Троїцька парафія продовжує в цьому приміщенні функціонувати, але технічною та економічною частиною цього будівництва займатиметься Благодійна організація "Свято-Духівський фонд", засновником якої є також Владика Афанасій.

Як виглядатиме собор

Так виглядатиме собор в Одесі (фото: facebook.com/od.eparchy)