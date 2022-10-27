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Светлый и возвышенный. В Одессе построят собор со школой: как он будет выглядеть (фото)

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Одесса, Четверг 27 октября 2022 12:44
Светлый и возвышенный. В Одессе построят собор со школой: как он будет выглядеть (фото) В Одессе построят собор со школой (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Одессе вскоре построят собор, в котором будет воскресная школа.

Об этом сообщила Одесская Епархия православной Церкви Украины в Facebook.

Детали строительства

Проект строительства нового кафедрального собора Одесской епархии был презентован во время визита Предстоятеля Православной Церкви Украины Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Эпифания в Одессу.

В парке Космонавтов (вторая станция Большого Фонтана), где находится Свято-Троицкий приход, есть помещение бывшего летнего кинотеатра, общей площадью 880м², владельцем которого является Одесское епархиальное управление.

Свято-Троицкий приход там находится уже более 20 лет, но для одного прихода такое большое и объемное строительство будет очень трудным.

Поэтому, по благословению епископа Одесского и Балтского Афанасия по согласованию с Блаженнейшим Митрополитом Эпифанием, строительством нового кафедрального собора будет заниматься – епархиальное управление Одесской епархии под руководством Владыки Афанасия.

На данный момент проект на стадии разработки для строительства самого собора на площади 450м² и епархиального управления с воскресной школой и административными помещениями на 5 этажей, общей площадью примерно 3700м².

В настоящее время Свято-Троицкий приход продолжает в этом помещении функционировать, но технической и экономической частью этого строительства будет заниматься Благотворительная организация "Свято-Духовский фонд", основателем которого является также Владыка Афанасий.

Как будет выглядеть собор

Светлый и возвышенный. В Одессе построят собор со школой: как он будет выглядеть (фото)Светлый и возвышенный. В Одессе построят собор со школой: как он будет выглядеть (фото)Светлый и возвышенный. В Одессе построят собор со школой: как он будет выглядеть (фото)Светлый и возвышенный. В Одессе построят собор со школой: как он будет выглядеть (фото)Так будет выглядеть собор в Одессе (фото: facebook.com/od.eparchy)

Напомним, что Латвийская православная церковь отделится от Московского патриархата.

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Одесса