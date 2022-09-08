Латвийская православная церковь отделится от Московского патриархата: утвержден закон
Сейм Латвии поддержал законопроект, которым предлагается вывести Латвийскую православную церковь (ЛПЦ) из-под власти Московского патриархата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
Документ устанавливает порядок утверждения и отстранения митрополита, архиепископов и епископов. До 31 октября ЛПЦ должна будет изменить устав в соответствии с новыми требованиями закона.
Стоит заметить, что инициативу в парламент подал президент Латвии Эгилс Левитс. В пояснительной записке к законопроекту он подчеркнул, что новый порядок восстановит исторический статус ЛПЦ и исключит любую власть патриарха Московского над церковью в Латвии.
Такая инициатива связана поддержкой путинского режима и войны против Украины Московским патриархатом.
"Отказ от какой-либо связи с Московским патриархом является важным вопросом для наших православных, всего латвийского общества и национальной безопасности", - подчеркнул Левитс в аннотации к законопроекту
При этом он отметил, что ЛПЦ была заранее предупреждена о внесении законопроекта в Сейм.
Напомним, ранее стало известно, что власти Литвы, Латвии и Эстонии достигли договоренности об ограничении въезда граждан России через сухопутные границы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.