Светлана Тарабарова в третий раз стала мамой: звезда восхитила фото с дочуркой из роддома

Украинская певица Светлана Тарабарова снова стала мамой - у 32-летней артистки в среду, 19 апреля, родилась дочка.

Снимок сделан в родильном отделении столичного медицинского центра.

Тарабарова тепло улыбается, глядя в объектив, а новорожденная девочка в шапочке лежит у мамы на груди.

"Доченька, как мы тебя ждали. Ты пришла в этот мир в самые трудные времена нашей истории. Но мы очень мечтаем, чтобы ты росла в мире, а слово война ты слышала только на уроках истории", - подписала исполнительница нежное фото.

Также знаменитость рассказала, что малышка вести 3,830 кг, а рост составляет 54 см.

У Светланы Тараборовой родился третий ребенок (фото: facebook.com/Svetlana.Tarabarova)

"Вырастай здоровая, счастливая, в любви. Твои безгранично уставшие, но столь же безгранично счастливые родители... Спасибо всем за то, что вы с нами", - пишет Тарабарова.

Певица со своим мужем, продюсером Алексеем Бондарем также воспитывают дочку Марию (2020 г.р.) и сына Ивана (2018 г.р.). Теперь их семья пополнилась третьим ребеночком.

Светлана Тарабарова с мужем и детьми (фото: instagram.com/tarabarova)

Тарабарову тепло поздравляют с рождением третьего ребенка

В комментариях к публикации с сообщением о счастливом событии - масса теплых поздравления с лучшими пожеланиями от поклонников исполнительницы, а также от ее знаменитых коллег по сцене, актеров, представителей шоу-биза, селебрити. Среди них, в частности, Ольга Сумская, Павло Зибров, Виктор Павлик, Григорий Решетняк, Дмитрий Шуров, Геннадий Витер, Анжелика Рудницкая, Kishe и другие.

фото: скрин комментариев facebook.com/Svetlana.Tarabarova

Светлана Тарабарова (фото: facebook.com/Svetlana.Tarabarova / Michael Fedorak)