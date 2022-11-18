Світлана Лобода: "Сьогодні я розумію, що українська мова є щитом від агресивної експансії Росії"

Сьогодні, будемо відвертими, дехто пише пісні українською, так би мовити, заради хайпу. Як відрізнити щирість від кон’юнктурщини?

Я навпаки помічаю, що в українських піснях зараз особливо багато душі. Вони сповнені емоцій і щирості. І я впевнена, що ті, хто їх виконує, відчуває це і прагне донести ці почуття до слухача і глядача.

А ви не плануєте відмовитися від своїх російськомовних пісень, як це зробила, наприклад, ваша колега Тіна Кароль?

Всі знають, скільки часу та уваги я приділяю кожному своєму релізу, кожній своїй пісні. Часом місяці, а іноді й роки минають, поки я виношу кожну з них перед тим, як вона з’явиться на світ.

Для мене мої пісні, як діти. Їх люблять люди. Я не можу собі дозволити їх викинути. Це моя історія, історія мого життя - моя творча біографія.

LOBODA (фото: PR)

У кожного артиста своє ставлення до його витворів. Сьогодні я розумію, що українська мова є свого роду щитом від агресивної експансії Росії.

Я роблю висновки на майбутнє і підтримую Україну.

Питання щодо мови сьогодні сприймаю як спекуляцію та спосіб стравлювання людей. Але для мене це питання закрите. У своїх попередніх інтерв'ю я відкрито заявляла: співатиму гарні пісні й українською, і російською, і англійською. Знаю, що дратую багатьох своєю позицією, але вона відкрита, тверда та чесна.

Лобода зараз часто виступає за кордоном, підтримуючи українців (фото: Instagram / LOBODA)

Ви зараз часто виступаєте за кордоном заради благодійності. Ви чули там від людей якісь слова, від яких пробивало на плач? І чи помітили, що у Європі, як дехто говорить, "втомилися від українців"?

Яку б країну ми не відвідували, я завжди намагаюся особисто зустрітися з жінками та дітьми, які змушені були покинути свій рідний дім, подарувати їм максимум тепла.

Безумовно, ми багато плачемо і відчуваємо однакові почуття болю та тривоги за тих рідних та близьких, хто зараз приймає вогонь на себе.

Я вдячна всім країнам, які прийняли зараз у себе цих людей, оточують їх турботою, увагою та готові надавати допомогу стільки, скільки вимагатимуть обставини.

Ваші відчуття, коли побачили, що росіяни зробили з вашим рідним містом Ірпінь?

Сльози, біль і розгубилося. Це емоції, які я відчувала у лютому і в березні. Після того вирішила приїхати в Україну і побачити все, що відбувається, на власні очі.

Коли бачиш, у якому жахливому стані зараз вулиці твого дитинства, спілкуєшся з людьми, на очах яких відбувався цей варварський напад, то здається, що частина твого серця назавжди зруйнована разом із цими будинками та зламаними долями… Це дуже боляче та дуже страшно.

Тому я вирішила, що частину зароблених коштів віддаватиму в благодійний фонд DUSHA, який займається відновленням будинків Ірпеня.

Таким чином, до речі, ми вже майже відновили три багатоповерхівки, а один будинок вдалося відновити повністю.

Світлана Лобода в Ірпені (фото: Instagram / LOBODA)

Що найбільше вразило в українцях із початку повномасштабного вторгнення?

Сила духу, внутрішня міць людей, які голими руками зупиняли танки, які захищають свою землю до останньої краплі крові. Це робить їх справжніми героями!

Сьогодні у всьому світі слово "Україна" асоціюється зі словом "незламна".

І я впевнена, що найближчим часом наша країна стане символом Перемоги. Це викликає лише гордість та особливе відчуття бути частиною Великої Нації.

Світлана горда бути частиною Великої Нації (фото: Instagram / LOBODA)

Розкажіть про ваш сингл "Два незнайомці" і чому саме ця пісня увійшла до свіжого альбому?

Пісні українською мовою посідають у моєму репертуарі особливе місце. В них - моя душа.

"Два незнайомці" це пісня про несподівану і болісну розлуку з коханими, з батьками, з дітьми, з друзями, з країною і домом. Але, обов'язково, і про зустріч. Про щастя зустрічі з найріднішими, яке неодмінно чекає на кожного в майбутньому.

Коли я почула пісню, я була вражена глибиною лірики. Яскрава, чесна, драматична пісня, що буквально з перших нот проникає прямо в серце. В ній є місце для відображення майбутнього, складнощів буття, боротьби за своє щастя на прикладі окремих реальних історій.

Цей сингл - справжня музична перлина про справжню любов.