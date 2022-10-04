ua ru
Вт, 04 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Тілу закортіло жару": як Jerry Heil, квіткіс та інші артисти співають про Щекавицю

Новость на русском →
Україна, Вівторок 04 жовтня 2022 18:10
"Тілу закортіло жару": як Jerry Heil, квіткіс та інші артисти співають про Щекавицю Про оргію на Щекавиці вже пишуть пісні (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

В українському сегменті інтернету продовжує "нестися" мем про оргію на київській горі Щекавиця у випадку, якщо РФ застосує ядерну зброю.

Ця тема настільки припала до душі людям, що її коментують не лише пересічні користувачі мережі, а й блогери, артисти та навіть світові політики!

До слова, артисти навіть почали записувати пісні про це потенційне дійство на одній з найстаріших гір столиці. І ми зібрали для вас топ пісень, у яких українські музиканти фантазують на тему вакханалії на Щекавиці.

Jerry Heil

Jerry Heil опублікувала у Тік-Ток коротке відео, в якому співає про Щекавицю. За основу співачка взяла гучний хіт Олега Винника "Вовчиця".

У пісні Яни показана "сила і міць нашого єднання".

квіткіс

Київські панк-музиканти більш серйозно підійшли до свого творіння. Вони написали повноцінний трек про "любощі і пестощі" на "найсексуальнішій горі Києва".

При цьому учасники квіткіс кажуть, що їхня пісня не має безпосередньої прив'язки до мема, бо "кохатися на Щекавиці можна і треба у будь-який час, навіть без загрози ядерного вибуху".

Хлопці також зняли просте відео до пісні "Щекавиця", з якого можна лише посміятися.

Маляревський

Свою "Щекавицю" написав і хормейстер Євген Маляревський, який відомий своїми а капела-версіями популярних пісень.

Але авторські іронічні треки артиста, як бачимо, абсолютно нічим не гірші за всесвітньо відомі хіти. Ба більше - кращі! Адже вони актуальні для українців.

U:LAV

Донька відомої оперної співачки Анна Монастирська теж долучилася до тренду.

Ця пісня, каже артистка, - той випадок, коли "мем вийшов з-під контролю і маленька Тік-Ток пісня трансформувалася у повноцінний piece of contemporary art".

Раніше ми писали, що квіткіс випустили альбом-"окрасу сезону".

Читайте РБК-Україна в Google News
Jerry Heil музика Новини шоу-бізнесу