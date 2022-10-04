"Тілу закортіло жару": як Jerry Heil, квіткіс та інші артисти співають про Щекавицю

Ця тема настільки припала до душі людям, що її коментують не лише пересічні користувачі мережі, а й блогери, артисти та навіть світові політики!

В українському сегменті інтернету продовжує "нестися" мем про оргію на київській горі Щекавиця у випадку, якщо РФ застосує ядерну зброю.

До слова, артисти навіть почали записувати пісні про це потенційне дійство на одній з найстаріших гір столиці. І ми зібрали для вас топ пісень, у яких українські музиканти фантазують на тему вакханалії на Щекавиці.

Jerry Heil

Jerry Heil опублікувала у Тік-Ток коротке відео, в якому співає про Щекавицю. За основу співачка взяла гучний хіт Олега Винника "Вовчиця".

У пісні Яни показана "сила і міць нашого єднання".

квіткіс

Київські панк-музиканти більш серйозно підійшли до свого творіння. Вони написали повноцінний трек про "любощі і пестощі" на "найсексуальнішій горі Києва".

При цьому учасники квіткіс кажуть, що їхня пісня не має безпосередньої прив'язки до мема, бо "кохатися на Щекавиці можна і треба у будь-який час, навіть без загрози ядерного вибуху".

Хлопці також зняли просте відео до пісні "Щекавиця", з якого можна лише посміятися.

Маляревський

Свою "Щекавицю" написав і хормейстер Євген Маляревський, який відомий своїми а капела-версіями популярних пісень.

Але авторські іронічні треки артиста, як бачимо, абсолютно нічим не гірші за всесвітньо відомі хіти. Ба більше - кращі! Адже вони актуальні для українців.

U:LAV

Донька відомої оперної співачки Анна Монастирська теж долучилася до тренду.

Ця пісня, каже артистка, - той випадок, коли "мем вийшов з-під контролю і маленька Тік-Ток пісня трансформувалася у повноцінний piece of contemporary art".