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"Шок і сенсація": квіткіс випустили альбом-"окрасу сезону"

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Україна, Вівторок 27 вересня 2022 15:38
"Шок і сенсація": квіткіс випустили альбом-"окрасу сезону" квіткіс випустили новий альбом "Всяка музяка" (фото надане музикантами)
Автор: Styler

Український рок-гурт квіткіс днями презентував свій новий студійний альбом. Платівка "Всяка музяка" стала другим лонгплеєм в активі столичної команди.

Фішкою LP є те, що у ньому витримана непритаманна квіткісу стилістика - поп.

Чому? В коментарі Styler учасники гурту зізнаються, що вони захотіли "шокувати" слухачів.

Що говорять рокери про "Всяку музяку"

"З самого початку нашого існування ми прагнули давати людям радість, екстаз, позитивні емоції і тримати всіх, так би мовити, у тонусі. Цього разу надумали записати щось сенсаційне і шокуюче. Дехто дійсно був у шокові, дехто ж навпаки сказав, що наш альбомчик - повне лайно. Але головне, що всі якось відреагували. І це круто", - кажуть учасники квіткіс.

&quot;Шок і сенсація&quot;: квіткіс випустили альбом-&quot;окрасу сезону&quot;

Макс Сторчак, Діма Войналович і Віталій Капранов (фото: Наталіна Ковальова)

Чи будуть у репертуарі гурту пісні на кшталт "Неуя", "Бем-бем", "Осінь" чи "Ображатись", не знають й самі хлопці. Або знають, та не кажуть.

"Поки давайте хай усі вдосталь насолодяться цими поп-піснями. Може, комусь альбом "Всяка музяка" стане шлягером осені (тут мається на увазі німецьке слово schlager, що означає "окраса сезону" - ред.). Це було б круто, напевно", - коментують панки.

Слухати "Всяку музяку" можна на YouTube. Також альбом доступний для прослуховування і на інших стрімінгах за посиланням.

Додамо, що навесні квіткіс випустили дві пісні, які присвятили славним воїнам ЗСУ і українцям, які боронять нашу землю від ворогів на усіх фронтах.

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