Світлана Фус дала рецепт дієтичного торта, який можна їсти і не поправлятися

Як їсти солодке і при цьому не поправлятися? Досить просто! Адже існує безліч смачних десертів, які не нашкодять вашій фігурі і дозволять не набрати зайву вагу.
Одним з таких рецептів поділилася у Instagram відома лікар-дієтолог Світлана Фус.
Інгредієнти:
Процес приготування низькокалорійного торта
Яйця збийте з ванільним цукром до білої піни. Банан розімніть виделкою. Додайте до збитих яєць банан та олію. Змішайте сухі інгредієнти і додайте в тісто.
Випікайте при температурі 180 градусів протягом 25 хвилин.
Дістаньте з духовки, остудіть, розріжте на два коржі.
Для крему перебийте в блендері сир, сметану, цукор і ванільний цукор.
Нанесіть сирний крем на перший корж, накрийте другим, поріжте і викладіть зверху апельсини.
Обмажте торт кремом зверху і з боків. Прикрасьте апельсином.
Смачного!
Раніше ми ділились рецептом пісного супу із сушених білих грибів.
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