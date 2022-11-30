Светлана Фус дала рецепт диетического торта, который можно есть и не поправляться

Что нужно для приготовления диетического торта

Ингредиенты:

овсяные хлопья - 300 г

мука пшеничная - 2 столовые ложки

яйца - 3 штуки

банан - 2 штуки

растительное масло - 4 столовые ложки

сахар - 30 граммов

разрыхлитель - 1 чайная ложка

ванильный сахар - 1 пакетик

апельсины - 3 штуки (2 - в начинку, 1 - для украшения)

сыр нежирный - 400 граммов

сметана 10% - 160 грамм

Процесс приготовления низкокалорийного торта

Яйца взбейте с ванильным сахаром до белой пены. Банан разомните вилкой. Добавьте к взбитым яйцам банан и масло. Смешайте сухие ингредиенты и добавьте в тесто.

Выпекайте при температуре 180 градусов в течение 25 минут.

Достаньте из духовки, остудите, разрежьте на два коржа.

Для крема перебейте в блендере творог, сметану, сахар и ванильный сахар.

Нанесите творожный крем на первый корж, накройте вторым, порежьте и выложите сверху апельсины.

Обмажьте торт кремом сверху и по бокам. Украсьте апельсином.

Приятного тебе аппетита!