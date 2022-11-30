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Светлана Фус дала рецепт диетического торта, который можно есть и не поправляться

Фус дала рецепт диетического торта (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Как есть сладкое и при этом не поправляться? Достаточно просто! Ведь существует множество вкусных десертов, которые не навредят вашей фигуре и позволят не прибавить лишний вес.

Одним из таких рецептов поделилась в Instagram известная врач-диетолог Светлана Фус.

Что нужно для приготовления диетического торта

Ингредиенты:

  • овсяные хлопья - 300 г
  • мука пшеничная - 2 столовые ложки
  • яйца - 3 штуки
  • банан - 2 штуки
  • растительное масло - 4 столовые ложки
  • сахар - 30 граммов
  • разрыхлитель - 1 чайная ложка
  • ванильный сахар - 1 пакетик
  • апельсины - 3 штуки (2 - в начинку, 1 - для украшения)
  • сыр нежирный - 400 граммов
  • сметана 10% - 160 грамм

Процесс приготовления низкокалорийного торта

Яйца взбейте с ванильным сахаром до белой пены. Банан разомните вилкой. Добавьте к взбитым яйцам банан и масло. Смешайте сухие ингредиенты и добавьте в тесто.

Выпекайте при температуре 180 градусов в течение 25 минут.

Достаньте из духовки, остудите, разрежьте на два коржа.

Для крема перебейте в блендере творог, сметану, сахар и ванильный сахар.

Нанесите творожный крем на первый корж, накройте вторым, порежьте и выложите сверху апельсины.

Обмажьте торт кремом сверху и по бокам. Украсьте апельсином.

Приятного тебе аппетита!

Раньше мы делились рецептом постного супа из белых сушеных грибов.

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диетологкухня