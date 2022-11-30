Светлана Фус дала рецепт диетического торта, который можно есть и не поправляться

Как есть сладкое и при этом не поправляться? Достаточно просто! Ведь существует множество вкусных десертов, которые не навредят вашей фигуре и позволят не прибавить лишний вес.
Одним из таких рецептов поделилась в Instagram известная врач-диетолог Светлана Фус.
Ингредиенты:
Процесс приготовления низкокалорийного торта
Яйца взбейте с ванильным сахаром до белой пены. Банан разомните вилкой. Добавьте к взбитым яйцам банан и масло. Смешайте сухие ингредиенты и добавьте в тесто.
Выпекайте при температуре 180 градусов в течение 25 минут.
Достаньте из духовки, остудите, разрежьте на два коржа.
Для крема перебейте в блендере творог, сметану, сахар и ванильный сахар.
Нанесите творожный крем на первый корж, накройте вторым, порежьте и выложите сверху апельсины.
Обмажьте торт кремом сверху и по бокам. Украсьте апельсином.
Приятного тебе аппетита!
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