Світлана Білоножко дала пораду Олегу Виннику, який втік з України

Так, інтерв'юер спитав Білоножко, що вона думає про співака, який втік з України, а також чи є шанс для Винника повернутися на українську сцену.

"Якщо він так сильно хоче, то може повертатися. Але повертатися саме зараз, а не тоді, коли буде перемога, а саме тоді, коли дуже важко. Якщо він зараз повернеться і почне разом із нами, як ми до військових їздимо на концерти та співаємо на плацу, в лісі, де немає світла, жодних умов. Просто ти з солдатами тут, а в них перерва. Невелика така ротація, і треба їм хоч трохи підняти настрій", - зазначила Білоножко.

Вона наголосила, що Виннику потрібно зараз брати активну участь, щоб повернути довіру шанувальників.

"Ось тоді все одразу забудеться. Потрібна якась реабілітація, інакше бути не може. Поїхав собі тихенько, а потім тихенько приїде і святкуватиме з нами перемогу - до побачення! Потрібно чесно з людьми. Я вважаю, якщо хочеш реабілітації - повертайся прямо зараз", - підсумувала Світлана Білоножко.

На відео цей момент можна переглянути з 3:59.

Що відомо про скандального Олега Винника

Як відомо, на початку війни співак просто зник із медіапростору, не з'являвся у соцмережах і не коментував російське вторгнення.

Нині Винник перебуває у Німеччині. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну співак виїхав за кордон і досі не повертався.

Олег Винник живе у Німеччині (фото: facebook.com/groups/vovchytsya)

Нещодавно керівниця фан-клубу артиста Валерія Барон розповіла, що виконавець змушений був зникнути на два з половиною роки з медійного простору і не випускати пісні через проблеми зі здоров'ям.

Близько місяця тому український артист почав виходити на зв'язок зі своїми шанувальниками.

Так, в одному з роликів він вирішив показати домашній город на балконі та передати користувачам мережі "ковток свіжого повітря, особливо захисникам та захисникам".

Винник давно не з'являвся в Україні (фото: facebook.com/groups/vovchytsya)

"Дякую, мої люди, за вашу любов. Зараз стою на балконі, тут у мене маленький город: помідори, огірочки, базилік. Як ви помітили, я стою в жилеті. У нас вітряно і навіть холодно. Хочу передати вам ковток свіжого повітря. Особливо нашим захисникам, нашим захисницям. Вперед до перемоги", - цинічно сказава Винник.

Потім він випустив пісню "Мої люди".