Без світла, води та під час обстрілів: українські лікарі дивом врятували життя хлопчику

У якому стані був хлопчик

Хлопчик народився у Чернігові за два дні до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Його вага складала 1200 кг. Дитина не могла самостійно дихати і була киснезалежною. Його братик не вижив під час пологів.

Коли російські окупанти почали обстрілювати Чернігів, у пологовому не залишилося жодного цілого вікна. Родина хлопчика жила у підвалі медзакладу, де він був найважчим пацієнтом.

Українські лікарі в екстремальних умовах боролись за життя хлопчика (facebook.com/moz.ukr)

У яких умовах працювали лікарі

Лікарі були змушені рятувати дітей без води, опалення, світла та зв’язку. Транспортувати хлопчика в інше місце боялися через залежність від кисню - він міг не пережити дорогу.

Однак, коли кисню залишилося лише на 48 годин - родина наважилася на евакуацію.

Українські лікарі в екстремальних умовах боролись за життя хлопчика (facebook.com/moz.ukr)

Далі 11 місяців за життя та здоров’я Гордія боролися десятки спеціалістів Охматдиту. Загалом дитині зробили дві операції.

Тепер Гордій може самостійно дихати та харчуватися.

Днями хлопчика вже виписали додому.