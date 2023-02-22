Без света, воды и во время обстрелов: украинские врачи чудом спасли жизнь мальчику

В каком состоянии был мальчик

Мальчик родился в Чернигове за два дня до начала полномасштабного вторжения России в Украину. Его вес составлял 1200 кг. Ребенок не мог самостоятельно дышать и был кислородозависимым. Его брат не выжил во время родов.

Когда российские оккупанты начали обстреливать Чернигов, в роддоме не осталось ни одного целого окна. Семья мальчика жила в подвале медучреждения, где он был самым тяжелым пациентом.

Украинские врачи в экстремальных условиях боролись за жизнь мальчика (facebook.com/moz.ukr)

В каких условиях работали врачи

Врачи были вынуждены спасать детей без воды, отопления, света и связи. Транспортировать мальчика в другое место боялись из-за зависимости от кислорода - он мог не пережить дорогу.

Однако когда кислорода осталось всего на 48 часов - семья решилась на эвакуацию.

Украинские врачи в экстремальных условиях боролись за жизнь мальчика (facebook.com/moz.ukr)

Далее 11 месяцев за жизнь и здоровье Гордия боролись десятки специалистов Охматдета. В общем, ребенку сделали две операции.

Теперь Гордей может самостоятельно дышать и питаться.

На днях мальчика уже выписали домой.