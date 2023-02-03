Батьки не знали: у Львові хлопчик проковтнув деталь від конструктора та жив з нею

У Львові лікарі успішно прооперували семимісячну дитину. Зокрема, хлопчик кілька тижнів жив з деталькою від дитячого конструктора в стравоході.

Про інцидент повідомили на сторінці Львівської обласної дитячої лікарні Охматдит у Facebook .

На що скаржилась дитина

Семимісячний хлопчик Юра з багатодітної сім’ї, він четверта дитина. Ймовірно, ще перед Новим роком старші діти складали конструктор і не помітили, як малюк випадково проковтнув одну з деталей.

"Грудне молоко хлопчик їв добре, проблеми почалися, коли ми давали прикорм. Його почало рвати. Лікарі діагностували запалення правої легені", - розповідає мама Юля.

Медики кажуть, що 16 січня батьки звернулися до лікарні. Тоді хлопчику зробили КТ, яке, зокрема, показало розширення простору стравоходу і звуження в одному місці.

Однак на КТ не змогли побачити, що в стравоході є сторонній предмет.

Що зробили лікарі

Оскільки блювання у дитини не припинялося, хірурги вирішили провести фіброгастроскопію, під час якої виявили в стравоході сторонній предмет. Він вже був в грануляційних наростах, що свідчить про те, що знаходився там вже близько трьох тижнів.

Малюкові відразу провели оперативне втручання і ендоскопічно видалили деталь.

Сьогодні дитина почувається добре, всі симптоми пройшли і хлопчик повернувся до звичного життя.

У Львові лікарі видалили зі стравоходу дитини деталь від конструктора (facebook.com/OHMATDYTLVIV)