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Світла середа: що не можна робити сьогодні, головні традиції

Яке свято 8 травня (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

8 травня в Україні відзначають Світлу середу. Це третій день після Великодня.Також у цей день вшановують пам'ять апостола і євангеліста Іоанна Богослова, преподобного Арсенія Працьовитого і Пимена.

Що сьогодні не можна робити, традиції - читайте в матеріалі від РБК-Україна (проєкт Styler).

Використані джерела для підготовки матеріалу: сайт ПЦУ, Церковний календар, Місячний календар.

Традиції Світлої середи

У християнстві Святий тиждень після Великодня охоплює Великодню неділю та шість наступних днів до Томиної неділі, відомої також як Антипасха. Протягом цього періоду проводяться хресні ходи після богослужінь. Віряни в ці дні на службах співають святкові піснеспіви, а священик обливає усіх святою водою.

В народі раніше було заведено, що у Світлу середу молодь організовує веселощі та гуляння з хороводами та іграми. Також вважалося, що незаміжні дівчата у цей день молилися за хорошого чоловіка та швидке весілля.

Що не можна сьогодні робити

  • Заборонено сумувати, вживати лайливі слова та сваритись, оскільки це може призвести до неприємностей, що триватимуть до наступного Великодня.
  • У Великодню седмицю не слід дотримуватися посту. Навпаки, варто радіти й насолоджуватися різноманітними стравами.
  • У цей день важко навантажувати себе будь-якою важкою працею.

День Ангела 8 травня

На 8 травня припадають іменини для власників імен Адріан, Арсеній, Іван та Ян.

Головні прикмети дня

  • Дощить - до великого урожаю грибів.
  • Ввечері небо має червоний відтінок - наступного дня буде хороша погода.
  • Черемха зацвіла - можна сіяти пшеницю.
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