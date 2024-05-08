Світла середа: що не можна робити сьогодні, головні традиції

Традиції Світлої середи

У християнстві Святий тиждень після Великодня охоплює Великодню неділю та шість наступних днів до Томиної неділі, відомої також як Антипасха. Протягом цього періоду проводяться хресні ходи після богослужінь. Віряни в ці дні на службах співають святкові піснеспіви, а священик обливає усіх святою водою.

В народі раніше було заведено, що у Світлу середу молодь організовує веселощі та гуляння з хороводами та іграми. Також вважалося, що незаміжні дівчата у цей день молилися за хорошого чоловіка та швидке весілля.

Що не можна сьогодні робити

Заборонено сумувати, вживати лайливі слова та сваритись, оскільки це може призвести до неприємностей, що триватимуть до наступного Великодня.

У Великодню седмицю не слід дотримуватися посту. Навпаки, варто радіти й насолоджуватися різноманітними стравами.

У цей день важко навантажувати себе будь-якою важкою працею.

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