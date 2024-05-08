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Светлая среда: что нельзя делать сегодня, главные традиции

Какой праздник 8 мая (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

8 мая в Украине отмечают Светлую среду. Это третий день после Пасхи. Также в этот день чтят память апостола и евангелиста Иоанна Богослова, преподобного Арсения Трудолюбивого и Пимена.

Что сегодня нельзя делать, традиции - читайте в материале от РБК-Украина (проект Styler).

Использованные источники для подготовки материала: сайт ПЦУ, Церковный календарь, Лунный календарь.

Традиции Светлой среды

В христианстве Святая неделя после Пасхи охватывает Пасхальное воскресенье и шесть последующих дней до Томиного воскресенья, известного также как Антипасха. В течение этого периода проводятся крестные ходы после богослужений. Верующие в эти дни на службах поют праздничные песнопения, а священник обливает всех святой водой.

В народе ранее было принято, что в Светлую среду молодежь организует веселье и гуляния с хороводами и играми. Также считалось, что незамужние девушки в этот день молились за хорошего мужа и скорую свадьбу.

Что нельзя сегодня делать

  • Запрещено грустить, употреблять бранные слова и ссориться, поскольку это может привести к неприятностям, которые продлятся до следующей Пасхи.
  • В Пасхальную седмицу не следует соблюдать пост. Напротив, следует радоваться и наслаждаться разнообразными блюдами.
  • В этот день тяжело нагружать себя любым тяжелым трудом.

День Ангела 8 мая

На 8 мая приходятся именины для владельцев имен Адриан, Арсений, Иван и Ян.

Главные приметы дня

  • Дождь - к большому урожаю грибов.
  • Вечером у неба красный оттенок - на следующий день будет хорошая погода.
  • Черемуха зацвела - можно сеять пшеницу.
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