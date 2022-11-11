Світла у Києві може не бути по 10-12 годин: що відомо

Яка ситуація з енергетичною структурою України

Нещодавно ЗМІ облетіла інформація про можливе відключення світла по 10-12 годин на добу. Енергетики не виключають такий сценарій, оскільки енергетична інфраструктура дуже постраждала і відновити її в короткі терміни практично неможливо.

Як зазначає у своїй статті на ZN.ua Ігор Маскалевич, російський ворог не особливо церемонився з цілями. Ще в перші дні війни прилетіло ТЕЦ в Охтирці, Чернігівській, а потім і Трипільську ТЕЦ, яка зовсім близько до столиці.

У вересні серія ударів припала по електростанціях та підстанціях у Харківській та Дніпропетровській областях. А потім ракетний та дроновий терор тільки посилився.

До початку листопада по великих енергооб'єктах було завдано 103 удари - 12 прильотів у вересні, у жовтні пройшло чотири хвилі по 70 об'єктах. І це без урахування збитих ракет та дронів.

Атакували абсолютно все – найбільшу київську ТЕЦ-5, стару привокзальну ТЕЦ-3, порожній офіс "Укренерго". Били на заході України - Бурштинську ТЕЦ, Вінницьку, Ладижинської та знову по Харківськими. Прилетіло і по обладнанню ГЕС.

Через масові удари по високовольтних лініях було пошкоджено до 30% обладнання. За даними США, прильоти в жовтні кількома підстанціями 330/750 кВ призвели до вимкнення понад 40 підстанцій нижчого рівня.

Завдяки героїчній роботі наших ремонтників, пошкодження чинилися в найкоротші терміни. Але вже у перші дні об'єднана система України втратила до 15% усієї своєї потужності.

За наступні три тижні було ще три великі хвилі обстрілів і багато дрібніших ударів. З однією метою – розвалити енергетичну систему північного сходу. Це і видно зараз за відключеннями – Київська, Чернігівська, Житомирська області та центральна частина Черкаської області – "Київський вузол". І Сумська, Харківська та Полтавські області – "Слобожанський енергоострів", який ще якихось 15 років тому взагалі працював в енергосистемі РФ.

Вимикання світла тепер з нами надовго

Розвалити енергосистему повністю не вдалося, але викликати хвилю віялових відключень - цілком. Системі тепер бракує можливостей передати 1500-2000 МВт потужності.

Електрики у всіх областях роблять, що можуть.

"Але відключення з нами надовго. Грубо кажучи, не вистачає двох-трьох атомних блоків. Оптимістичні заяви, що за два-три тижні всі основні проблеми виправлять, завжди справедливо супроводжуються фразою "за відсутності нових нальотів", - наголосив журналіст.

А нові атаки можуть бути, оскільки вже просочилася інформація про те, що РФ замовила в Ірані понад дві тисячі дронів (частину вже отримано та використано). А Дніпром "мопеди" прилітають увесь листопад. Вчора знову був удар – по Вінниці.

Потрібні поставки ППО та РЕБ, посилення захисту енергооб'єктів, трансформатори, реле, вмикачі, інші комплектуючі на заміну. Наразі ситуацію рятує велика кількість резервного обладнання в "Укренерго", але цей ресурс не вічний. Тому шукають нове та помірно б/в за кордоном.

Допомагають і союзники - йдуть переговори про постачання необхідного обладнання, якщо продовжаться удари по енергетичній інфраструктурі. А також генераторів, засобів для очищення води, обігрівачів. На завезення такої техніки вже скасували мито.

"Нинішні, досить відчутні, проблеми виникли за плюсової температури. Вся зима ще попереду. Прикиньте масштаб: при морозах дефіцит потужності зросте з нинішніх 1-1,5 млн кВт до 2-3 млн і вище. З усіма наслідками, які звідси випливають. Прогнози відключення електрики на 10-12 годин на добу за сильних морозів - це не найжорстокіший, а найреалістичніший сценарій. Його доведеться витримати", - наголошує Ігор Маскалевич.

Чи є сенс в евакуації

Розмови про можливу евакуацію схвилювали суспільство і прозвучали вони з різних джерел. Насправді план евакуації існує, і він має бути ще з часів УРСР. Але є різні варіанти його реалізації - залежно від того, як розгортатимуться події.

За словами журналіста, часткова евакуація Києва за фактом неминуча. Це визнає і столична влада, яка закликає перебиратися в інші місця. Але чи є в Україні такі "теплі та світлі" місця?

Деталі цих планів, звичайно, закриті, але деяка інформація просочується. Нацбанк вважає, що критичною точкою є довгостроковий вихід з ладу 40% енергосистеми. Є ризик, що ляже вся фінансова інфраструктура, а разом із нею й інша діяльність.

З урахуванням того, що Київ – це місто-мільйонник, то за будь-якого сценарію всіх мешканців вивезти не вийде. Зараз важливо підготувати місто до перших заморозків - уже зараз подбати про те, щоб не замерзли системи водопроводу та каналізації. Аналізувати вразливі точки, думати, як їх зігріти.

Потрібні автономні генератори у неймовірних кількостях, у тому числі й для мобільних вишок. Мінцифри обіцяє 2500 приймачів Старлінк із роздачею сигналу. Це добре, але насправді мало. А залишитися без засобів зв'язку, та ще й у війну, це як залишитись без тепла та хліба. Кількість пунктів обігріву (по 10 на район) – також мало.

"Зима буде найскладнішою за роки Незалежності. Навіть якщо буде теплою. І навряд чи останньою нашою складною зимою. Витримаємо…", - резюмував Маскалевич.