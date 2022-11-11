Света в Киеве может не быть по 10-12 часов: что известно

Какая ситуация с энергетической структурой Украины

Недавно СМИ облетела информация о возможном отключение света по 10-12 часов в сутки. Энергетики не исключают такой сценарий, так как энергетическая инфраструктура очень сильно пострадала и восстановить ее в короткие сроки практически невозможно.

Как отмечает в своей статье на ZN.ua Игорь Маскалевич, российский враг не особо церемонился с целями. Еще в первые дни войны прилетело по ТЕЦ в Ахтырке, Черниговской, а потом и Трипольскую ТЕЦ, которая совсем близко к столице.

В сентябре серия ударов пришлась по электростанциях и подстанциях в Харьковской и Днепропетровской областях. А потом ракетный и дроновый террор только усилился.

До начала ноября по крупным энергообъектам было нанесено 103 удара - 12 прилетов в сентябре, в октябре прошло четыре волны по 70 объектам. И это без учета сбитых ракет и дронов.

Атаковали абсолютно все - самую большую киевскую ТЕЦ-5, старую привокзальную ТЕЦ-3, пустой офис "Укрэнерго". Били по западу Украины - Бурштинской ТЕЦ, Винницкой, Ладыжинской и снова по Харьковским. Прилетело и по оборудованию ГЕС.

Из-за массовых ударов по высоковольтным линиям было повреждено до 30% оборудования. По данным США, прилеты в октябре по нескольким подстанциям 330/750 кВ привели к выключению более 40 подстанций более низкого уровня.

Благодаря героической работе наших ремонтников, повреждения чинились в самые короткие сроки. Но уже в первые дни объединенная система Украины потеряла до 15% всей своей мощности.

За следующие три недели было еще три больших волны обстрелов и много более мелких ударов. С одной целью - развалить энергетическую систему северо-востока. Это и видно сейчас по отключениям - Киевская, Черниговская, Житомирская области и центральная часть Черкасской области - "Киевский узел". И Сумская, Харьковская и Полтавские области - "Слобожанский энергоостров", который еще каких-то 15 лет назад вообще работал в энергосистеме РФ.

Выключения света теперь с нами надолго

Развалить энергосистему полностью не удалось, но вот вызвать волну веерных отключений - целиком. Системе теперь не хватает возможностей передать 1500-2000 МВт мощности.

Электрики во всех областях делают, что могут.

"Но отключения с нами надолго. Грубо говоря, не хватает двух-трех атомных блоков. Оптимистические заявления, что за две-три недели все основные проблемы исправят, всегда справедливо сопровождаются фразой "при отсутствии новых налетов", - подчеркнул журналист.

А новые атаки могут быть, так как уже просочилась информация о том, что РФ заказала в Иране более двух тысяч дронов (часть уже получено и использовано). А по Днепру "мопеды" прилетают весь ноябрь. Вчера снова был удар - по Виннице.

Нужны поставки ППО и РЕБ, усиление защиты энергообъектов, трансформаторы, реле, включатели, другие комплектующие на замену. Сейчас ситуацию спасает большое количество резервного оборудования в "Укрэнерго", но этот ресурс не вечный. Потому ищут новое и умеренно б/у за границей.

Помогают и союзники - идут переговоры о поставке необходимого оборудования, если продолжатся удары по энергетической инфраструктуре. А также генераторов, средств для очистки воды, обогревателей. На завоз такой техники уже отменили пошлину.

"Нынешние, достаточно ощутимые, проблемы возникли при плюсовой температуре. Вся зима еще впереди. Прикиньте масштаб: при морозах дефицит мощности вырастет с нынешних 1-1,5 млн кВт до 2-3 млн и выше. Со всеми последствиями, какие отсюда выплывают. Прогнозы отключения электрики на 10-12 часов в сутки при сильных морозах - это не самый жестокий, а самый реалистичный сценарий. Его придется выдержать", - подчеркивает Игорь Маскалевич.

Есть ли смысл в эвакуации

Разговоры о возможной эвакуации взбудоражили общество и прозвучали они из разных источников. На самом деле план эвакуации действительно существует, и он должен быть, еще со времен УССР. Но есть разные варианты его реализации - в зависимости от того, как будут разворачиваться события.

По словам журналиста, частичная эвакуация Киева по факту неизбежна. Это признают и столичные власти, которые призывают перебираться в другие места. Но есть ли в Украине такие "теплые и светлые" места?

Детали этих планов, естественно, закрыты, но некоторая информация просачивается. Нацбанк считает, что критической точкой долгосрочный выход из строя 40% энергосистемы. Есть риск, что ляжет вся финансовая инфраструктура, а вместе с ней и другая деятельность.

С учетом того, что Киев - это город-миллионник, то при любом сценарии всех жителей вывезти не получится. Сейчас важно подготовить город к первым заморозкам - уже сейчас позаботиться о том, чтобы не замерзли системы водопровода и канализации. Анализировать уязвимые точки, думать, как их "согреть".

Нужны автономные генераторы в невероятных количествах, в том числе и для мобильных вышек. Минцифры обещает 2500 приемников Старлинк с раздачей сигнала. Это хорошо, но на самом деле мало. А остаться без средств связи, да еще и в войну, это как остаться без тепла и хлеба. Количество пунктов обогрева (по 10 на район) - тоже мало.

"Зима будет самой сложной за годы Независимости. Даже если будет теплой. И вряд ли последней нашей сложной зимой. Выдержим…", - резюмировал Маскалевич.