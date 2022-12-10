У світі бум на важкі та теплі ковдри: чому сон під ними набагато кращий

Результати дослідження показують, що вночі рівень мелатоніну був на третину вищий у тих, хто спав під важкими та теплими ковдрами – на 32%. Мелатонін виділяється ночами природним шляхом, і він потрібен для того, щоб людина заснула і для регуляції циркадного ритму.

Тяжка ковдра переводить нервову систему в режим "відпочинку", зменшуючи деякі симптоми тривоги - прискорене серцебиття або дихання. При стресі серце людини б'ється швидше за норму і це блокує вироблення мелатоніну.

Мелатонін - це гормон, який контролює неспання та сон людини. Протягом дня він низький, оскільки очі поглинають світло, і це надає бадьорості. У темряві він починає знову вироблятися і готує організм до відходу до сну.

Під час вироблення мелатоніну уповільнюється частота серцевих скорочень, знижується кров'яний тиск, змінюється спосіб накопичення тепла в організмі. Цей гормон відповідає за сонливість.

Вчені з Упсальського університету у Швеції спостерігали за групою добровольців протягом кількох ночей. Першої ночі учасники спали під важкими ковдрами, а на другу - під звичайним, легшим.

Ковдри для учасників дослідження підбиралися індивідуально - залежно від їхньої ваги й складали в середньому 12,2% від загальної маси людини. Звичайна ковдра – 2,2% від загальної ваги.

Відбій для всіх добровольців наставав о 22:00. І до 23:00 вчені збирали зразки для визначення рівня мелатоніну.

За першу годину сну з важкими ковдрами рівень мелатоніну збільшувався на 32%. Цей гормон виділяється природним чином у шишкоподібній залозі мозку. І є природною реакцією на темряву, саме цей гормон відповідає за сонливість та повідомляє мозку про те, що потрібно лягати спати.

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Варто зазначити, що у спеціальних добавках, які призначають при поганому засинанні, є інгредієнти, які допомагають підвищити рівень мелатоніну у мозку та прискорити сон.

Національні інститути охорони здоров'я стурбовані прийомом таких добавок, оскільки довгострокові ефекти поки що невідомі. Медики побоюються, що вони можуть збільшити ризик розвитку деменції та інших проблем із мозком у майбутньому.

А ось використання важких ковдр допоможе позбавитися прийому таких добавок і значно убезпечить здоров'я мозку. Тим більше, що проблему засипання у багатьох людей можна буде вирішити вкрай просто - змінити ковдру.

Як підкреслює психолог Трейсі Маркс з Атланти, важкі ковдри активують блукаючий нерв людини - найдовший нерв, що йде від шлунка до черепа. Його активізація допомагає запустити парасимпатичну нервову систему тіла.

Ця система допомагає тіло "сповільнити" і при цьому зберігається вироблення кортизолу, а рівень серотоніну збільшується.

"Коли ви відчуваєте вагу ковдри або вас обіймають, це стимулює вироблення серотоніну та дофаміну в мозку", - пояснила фахівець.

Вона рекомендує всім людям, які мають проблеми із засинанням, підвищена тривожність, неспокійний сон, використовувати таку ковдру, щоб покращити свій нічний відпочинок.