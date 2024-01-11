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"Світ змінився". Російська акторка спрогнозувала, коли політичний режим в РФ піде на дно

Фото: Тетяна Лазарева (instagram.com/lazarevatut)
Автор: Людмила Жукова

Російська акторка Тетяна Лазарєва спробувала спрогнозувати, коли нинішньому політичному режиму Росії настане крах.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю артистки ТСН.

Що сказала Лазарева про Росію

За словами комічної акторки, світ змінюється, натомість РФ поки відстає. Деякі люди в Росії тягнуть країну у минуле.

"Світ змінився. При владі зараз люди старшого віку, які не дуже розуміють, що світ змінився, і не хочуть цього розуміти. Вони тягнуть ось цей старий свій світ і намагаються його насадити всюди і всім. Але це приречено на крах. Нове життя, яке вже проросло, воно не дасть всьому цьому існувати", - висловилася акторка.

Тетяна Лазарєва припустила, що в країні почне щось змінюватися після того, як в країні зміниться президент.

"Мені здається, що з фізичним відходом путіна з його місця, це буде великий крок до того, що посипиться все. Можливо, він скоро і не піде, але сипатися може почати з будь-якого кутка", - зазначила акторка.

Яка позиція акторки, щодо війни в Україні

Нагадаємо, Тетяна Лазарєва від перших днів повномасштабної війни засуджує дії  Росії. За антивоєнну позицію акторку в РФ визнали "іногеанткою".

 

Як ми раніше писали, Ірина Гатун відреагувала на хейт невдалого номеру "Вечірнього кварталу" про Скадовськ.

До речі, популярна акторка відповіла на закиди, чому її чоловік-нардеп не пішов на фронт.

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акторкаВійна в Україні