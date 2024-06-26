"Світ затамував подих": королівські інсайдери висловилися про Кейт Міддлтон, яка лікується від раку

Що кажуть про стан Кетрін

Так, королівський інсайдер Ієн Пелхем Тернер зазначає, що насправді ситуація така, що ніхто не до кінця не розуміє, у якому стані Кейт. За його словами, британська монархія навчилася тримати необхідну інформацію у секреті, адже "відточувала це мистецтво століттями".

"Реальність така, що ніхто не знає, як Кейт. Люди, які хочуть прокачати свої кар'єри, шепочуть багато чого. Але в реальності, коли королівська родина хоче зачинити свої двері для світу, то вона століттями відточувала це мистецтво", - говорить чоловік.

Дружина принца Уельського хворіє на рак (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Неофіційний королівський біограф Крістофер Андерсен заявляє, що дружина принца Уельського переживає виснажливий період, і "весь світ затамував подих" в очікуванні її позитивних результатів тестів після хіміотерапії.

"Кейт зараз в стані очікування - слідує наказам лікаря, наче релігії, та молиться, щоби майбутні тести показали, що хіміотерапія виконала свою роботу. Це стресовий, виснажливий період для Кейт, і ще більше його робить таким те, що весь світ затамував подих разом із нею", - пояснює Андерсен.

Своєю чергою королівська коментаторка та фотографка Хелен Чард зазначає, що стан представниці королівської родини покращується.

"Її здоров'я покращується, до неї повернулася жага життя... Вона вдячна за любов публіки, яка дуже додає їй наснаги", - каже вона.

За словами Андерсена, у період лікування раку Мідлтон покладається на підтримку своїх близьких, і коли відчуває собі сили, то може виконати деякі свої робочі питання.

"Час від часу вона зосереджується на справах, якими ще донедавна займалась. Наприклад, продовжує висвітлювати тему обізнаності про психічне здоров'я. Однак головна робота Міддлтон полягає в тому, щоб її троє дітей могли мали змогу проводити літні канікули таким чином, як вони робили це завжди: з плаванням, катанням на конях, спільними прогулянками з двоюрідними братами", - ділиться фахівець.

Вільям та Кейт зі своїми трьома дітьми (Фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Окрім того, Андерсен висловлює думку щодо того, що, ймовірно, принцеса Уельська не поїде разом з рідними до маєтку у Балморі, де вони проводять літо.

"Вельми ймовірно, що принцесі Уельській доведеться залишитися вдома, в Анмер-холлі, продовжуючи хіміотерапію, тоді як Вільям і діти вирушать до Шотландії без неї. Кейт зосереджена на тому, щоби принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї не були позбавлені літніх радощів через медичні проблеми їхньої матері. Просто ось яка вона людина", - зазначив біограф.

Залишається невідомим, коли Міддлтон офіційно повернеться до виконання своїх робочих обов'язків. Але шанувальники британської знаменитої родини сподіваються, що це станеться вже найближчим часом.

Коли стало відомо про рак у Міддлтон

Нагадаємо, про рак у Кетрін стало відомо на початку цього року. У січні їй зробили планову операцію на черевній порожнині, і під час здачі необхідних аналізів виявили невтішні результати.

Вийти на зв'язок та повідомити цю новину особисто представниця королівської родини наважилася у березні, адже на той час у мережі вже гучно обговорювалось її раптове зникнення з публічного простору, а також невдалі спроби фотошопу родинних фото.

На тлі цих подій Міддлтон записала відеозвернення, у якому підтвердила, що має онкологічне захворювання.

Залишається невідомим, коли Кетрін зможе повернутися до звичного способу життя (Фото: instagram.com/princeandprincessofwales)