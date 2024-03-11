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"Світ побачив правду". У Зеленського прокоментували здобуття Україною Оскара

Понеділок 11 березня 2024 10:36
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"Світ побачив правду". У Зеленського прокоментували здобуття Україною Оскара Оскар за "20 днів у Маріуполі" прокоментували в ОП (фото: кард із фільму)
Автор: Ірина Костенко

Здобуття Україною Оскара за "20 днів у Маріуполі" - найкращий повнометражний документальний фільм - прокоментував керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Telegram-канал Єрмака розповідає, що написав чиновник.

Реакція Єрмака на український Оскар

"Перший Оскар в історії. І наскільки ж він важливий зараз", - написав очільник ОП.

Він нагадав, що документальний фільм "20 днів у Маріуполі" від режисера та відеографа Мстислава Чернова переміг у категорії "Найкращий повнометражний документальний фільм".

"Світ побачив правду про злочини Росії. Наш фільм розбив ворожу пропаганду. Справедливість завжди перемагає", - наголосив Єрмак.

Він також висловив вдячність всій команді, яка працювала над фільмом за те, що "нагадали всьому світу - війна триває і зло поки ще живе".

"І поки воно живе, Маріуполь може повторитися", - підсумував посадовець.

&quot;Світ побачив правду&quot;. У Зеленського прокоментували здобуття Україною Оскара

Допис Єрмака (скріншот: t.me/ermaka2022)

Що треба знати про "20 днів у Маріуполі"

"20 днів у Маріуполі" - документальний фільм українського військового кореспондента та письменника, відеографа Мстислава Чернова про російську облогу Маріуполя у лютому-березні 2022 року під час повномасштабного вторгнення РФ до України.

Його було створено в 2023 році у співпраці Associated Press та Frontline.

Прем'єра стрічки відбулася 21 січня 2023 року на найбільшому в США фестивалі незалежного кіно Sundance, де він потрапив до конкурсної програми "Світове документальне кіно" і отримав Приз глядачів.

Крім того, стрічка отримала премію BAFTA у категорії "Найкращий документальний фільм" та номінацію в категорії "Найкращий фільм іноземною мовою", виграла премію Гільдії режисерів Америки в категорії "Видатні режисерські досягнення в документалістиці".

В цілому, станом на січень 2024 року фільм отримав понад 20 нагород і 40 номінацій і став найбільш касовим українським документальним фільмом.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що відомо про режисера "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова, фільм якого здобув Оскар 2024.

Читайте також про скандал перед Оскаром - автора фільму-номінанта на премію звинуватили в плагіаті.

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