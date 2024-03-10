Скандал перед Оскаром. Автора фільму-номінанта на премію звинуватили в плагіаті

Автор сценаріїв до мультфільмів "Лука" і "Пригоди Паддінгтона 2", Саймон Стефенсон, висунув звинувачення в плагіаті проти творців фільму "Залишені", який отримав п'ять номінацій на премію "Оскар".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Variety .

Що відомо про скандал

Згідно із заявою Стефенсона, сценаристи фільму "Залишені" практично повністю скопіювали його сценарій, який має назву "Фріско" і був написаний ним ще 2013 року.

Свого часу цей сценарій було відхилено, але пізніше його визнали третім найкращим нереалізованим сценарієм Голлівуду.

"Фріско" оповідає про втомленого дитячого лікаря середнього віку та його 15-річного пацієнта, за яким потрібно доглядати, а "Залишені" - про літнього вчителя приватної школи для хлопчиків і його 15-річного учня, який не зміг виїхати додому на канікули.

"Докази того, що сценарій "Залишених" построково запозичений із "Фріско", дійсно приголомшують. Той, хто бачив хоча б короткі зразки [обох текстів], вказує на нахабство плагіаторів", - каже Саймон.

Зазначимо, що фільм "Залишені" отримав номінацію на Оскара в категорії найкращого оригінального сценарію.

Ще однією помітною деталлю є те, що головний персонаж фільму, будучи студентом, сам став жертвою академічного плагіату в університеті.

Стефенсон уже звернувся до Гільдії сценаристів Америки (WGA) зі скаргою. Однак йому порадили звернутися до суду, оскільки правила Гільдії практично не передбачають санкції за плагіат.

Творці фільму "Залишені", Девід Гемінгсон і Александр Пейн, поки що утримуються від коментарів щодо цього питання. Однак відомо, що Пейн, імовірно, ознайомився з текстом "Фріско" щонайменше двічі: у 2013 і 2019 роках, як це підтверджують електронні листування за участю кількох голлівудських агентств і продюсерів.

Саймон Стефенсон стверджує, що у нього є "незаперечні докази" плагіату. Він погоджується з тим, що "у людей часто можуть бути напрочуд схожі ідеї", але стверджує, що в цьому випадку це не так.