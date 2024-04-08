Мир увидел полное солнечное затмение. Невероятный момент сняли на видео
8 апреля весь мир мог увидеть полное солнечное затмение. И если жителям некоторых стран повезло, ведь они могли наблюдать за редким явлением "вживую", то другие имели шанс смотреть на него онлайн.
Каково было солнечное затмение, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники, прямые трансляции затемнения от NASA и Time, сообщения пользователей в X (Twitter).
Солнечное затмение - как это было
Да, трансляцию затмнения начали в 20:00. А пик невероятного события выпал примерно на 20.18 по киевскому времени.
Наблюдать за затмнением "вживую" могли жители США, Канады и Мексики. А частично увидеть такое явление могли даже в Западной Европе.
Солнечное затмение (скриншоты)
Пользователи сети уже начали делиться невероятными кадрами, которые им удалось сделать самостоятельно. Действительно, как и предупреждали ученые, во время затмнения можно было увидеть так называемую "корону" - свет вокруг темных Луны и Солнца.
Exclusive Footage !— . (@IamHindu_OG) April 8, 2024
The wait is over #Eclipse2024 #EclipseSolar2024 #SolarEclipse2024
Follow @IamHindu_OG pic.twitter.com/KeizWuI7yV
Just north of Austin with my decade old Nikon. #Eclipse2024 pic.twitter.com/Xe33xK88kz— Jim Kersey (@robotkersey) April 8, 2024
Трансляции солнечного затмения - это стоит увидеть
Кстати, недавно мы уже рассказывали, насколько полное солнечное затмение опасно для людей.
Кроме того, ранее стало известно, что астрономы планируют создать искусственное солнечное затмение.