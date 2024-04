Мир увидел полное солнечное затмение. Невероятный момент сняли на видео

Да, трансляцию затмнения начали в 20:00. А пик невероятного события выпал примерно на 20.18 по киевскому времени.

Наблюдать за затмнением "вживую" могли жители США, Канады и Мексики. А частично увидеть такое явление могли даже в Западной Европе.

Солнечное затмение (скриншоты)

Пользователи сети уже начали делиться невероятными кадрами, которые им удалось сделать самостоятельно. Действительно, как и предупреждали ученые, во время затмнения можно было увидеть так называемую "корону" - свет вокруг темных Луны и Солнца.

Exclusive Footage ! The wait is over #Eclipse2024 #EclipseSolar2024 #SolarEclipse2024 Follow @IamHindu_OG pic.twitter.com/KeizWuI7yV

Just north of Austin with my decade old Nikon. #Eclipse2024 pic.twitter.com/Xe33xK88kz