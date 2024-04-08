Мир увидел полное солнечное затмение. Невероятный момент сняли на видео

8 апреля весь мир мог увидеть полное солнечное затмение. И если жителям некоторых стран повезло, ведь они могли наблюдать за редким явлением "вживую", то другие имели шанс смотреть на него онлайн.

При написании материала были использованы источники, прямые трансляции затемнения от NASA и Time, сообщения пользователей в X (Twitter).

Солнечное затмение - как это было

Да, трансляцию затмнения начали в 20:00. А пик невероятного события выпал примерно на 20.18 по киевскому времени.

Наблюдать за затмнением "вживую" могли жители США, Канады и Мексики. А частично увидеть такое явление могли даже в Западной Европе.

Солнечное затмение (скриншоты)

Пользователи сети уже начали делиться невероятными кадрами, которые им удалось сделать самостоятельно. Действительно, как и предупреждали ученые, во время затмнения можно было увидеть так называемую "корону" - свет вокруг темных Луны и Солнца.

Just north of Austin with my decade old Nikon. #Eclipse2024 pic.twitter.com/Xe33xK88kz — Jim Kersey (@robotkersey) April 8, 2024

Трансляции солнечного затмения - это стоит увидеть