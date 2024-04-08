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Мир увидел полное солнечное затмение. Невероятный момент сняли на видео

Понедельник 08 апреля 2024 22:05
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Мир увидел полное солнечное затмение. Невероятный момент сняли на видео Каким было полное затмение (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

8 апреля весь мир мог увидеть полное солнечное затмение. И если жителям некоторых стран повезло, ведь они могли наблюдать за редким явлением "вживую", то другие имели шанс смотреть на него онлайн.

Каково было солнечное затмение, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники, прямые трансляции затемнения от NASA и Time, сообщения пользователей в X (Twitter).

Солнечное затмение - как это было

Да, трансляцию затмнения начали в 20:00. А пик невероятного события выпал примерно на 20.18 по киевскому времени.

Наблюдать за затмнением "вживую" могли жители США, Канады и Мексики. А частично увидеть такое явление могли даже в Западной Европе.

Мир увидел полное солнечное затмение. Невероятный момент сняли на видеоМир увидел полное солнечное затмение. Невероятный момент сняли на видеоМир увидел полное солнечное затмение. Невероятный момент сняли на видеоМир увидел полное солнечное затмение. Невероятный момент сняли на видео

Мир увидел полное солнечное затмение. Невероятный момент сняли на видео

Солнечное затмение (скриншоты)

Пользователи сети уже начали делиться невероятными кадрами, которые им удалось сделать самостоятельно. Действительно, как и предупреждали ученые, во время затмнения можно было увидеть так называемую "корону" - свет вокруг темных Луны и Солнца.

Трансляции солнечного затмения - это стоит увидеть

Кстати, недавно мы уже рассказывали, насколько полное солнечное затмение опасно для людей.

Кроме того, ранее стало известно, что астрономы планируют создать искусственное солнечное затмение.

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