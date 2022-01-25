О чем свидетельствует звон в ушах и как избежать проблем
Часто уши могут улавливать не только окружающие звуки, но и чувствовать сигналы на энергетическом уровне, которые предвещают о предстоящих важных событиях. Поэтому специалисты объяснили, к чему звенит в правом и левом ухе.
Об этом пишет meta.
Народные приметы о звоне в левом ухе
В частности, если звенит в левом ухе, то это плохо, ведь левая сторона человеческого тела связана с дьяволом.
Это может быть предупреждение о негативных событиях и новостях. Поэтому, если это произошло утром или днем, то ожидайте неприятных известий, а если вечером или ночью - до возникновения проблем и неурядиц.
Если это длится длительное время, тогда вас кто-то обсуждает или планирует сделать какую-то пакость.
Почему звенит в левом ухе (freepik)
Короткий звонкий звук предупреждает об опасности. Кроме того, звон слева обещает погодные изменения.
Звон в правом ухе
Отмечается, если шум возник утром или в обед, ждите хороших новостей. Однако, если звенит во второй половине дня или в вечернее время, то новость будет связана с профессиональной сферой.
Звон в ухе с самого утра обещает благоприятный и продуктивный день.
Если зазвенело в тот момент, когда вы обдумывали какие-то планы, то они точно осуществятся.
В некоторых случаях звонкий звук в ухе предвещает улучшение погоды.
Почему звенит в правом ухе (freepik)
О чем предвещает звон в обоих ушах
Если шум возникает с обеих сторон, то человек не желает прислушиваться к советам близких. Также стоит задуматься, что вы делаете не так.
Звуки сразу в двух ушах часто предвещают о смерти близкого человека или родственника.
Такой шум может указывать на стихийное бедствие, а именно: ураган, наводнение или землетрясение.
Почему звенит в ухе (freepik)
Как избежать проблем
Чтобы предотвратить негативные события, нужно:
- Чтобы недоброжелатель замолчал, нужно прикусить мизинец и удерживать его между зубами до тех пор, пока не прекратится звон.
- Также когда-то верили, что в ушах звенит тогда, когда человек совершил какой-то грех. Поэтому, чтобы избежать невзгод, нужно искренне покаяться, помолиться и трижды перекреститься.
- Предки считали, что звон в ухе возникает в том случае, когда по вине нечистой силы произойдет что-то плохое. Поэтому нужно было сходить в храм на службу и послушать звон.
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