ru ua
Ср, 26 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

О чем свидетельствует звон в ушах и как избежать проблем

Новина українською →
Вторник 25 января 2022 22:38
О чем свидетельствует звон в ушах и как избежать проблем К чему звенит в ухе (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Часто уши могут улавливать не только окружающие звуки, но и чувствовать сигналы на энергетическом уровне, которые предвещают о предстоящих важных событиях. Поэтому специалисты объяснили, к чему звенит в правом и левом ухе.

Об этом пишет meta.

Народные приметы о звоне в левом ухе

В частности, если звенит в левом ухе, то это плохо, ведь левая сторона человеческого тела связана с дьяволом.

Это может быть предупреждение о негативных событиях и новостях. Поэтому, если это произошло утром или днем, то ожидайте неприятных известий, а если вечером или ночью - до возникновения проблем и неурядиц.

Если это длится длительное время, тогда вас кто-то обсуждает или планирует сделать какую-то пакость.

О чем свидетельствует звон в ушах и как избежать проблемПочему звенит в левом ухе (freepik)

Короткий звонкий звук предупреждает об опасности. Кроме того, звон слева обещает погодные изменения.

Звон в правом ухе

Отмечается, если шум возник утром или в обед, ждите хороших новостей. Однако, если звенит во второй половине дня или в вечернее время, то новость будет связана с профессиональной сферой.

Звон в ухе с самого утра обещает благоприятный и продуктивный день.

Если зазвенело в тот момент, когда вы обдумывали какие-то планы, то они точно осуществятся.

В некоторых случаях звонкий звук в ухе предвещает улучшение погоды.

О чем свидетельствует звон в ушах и как избежать проблемПочему звенит в правом ухе (freepik)

О чем предвещает звон в обоих ушах

Если шум возникает с обеих сторон, то человек не желает прислушиваться к советам близких. Также стоит задуматься, что вы делаете не так.

Звуки сразу в двух ушах часто предвещают о смерти близкого человека или родственника.

Такой шум может указывать на стихийное бедствие, а именно: ураган, наводнение или землетрясение.

О чем свидетельствует звон в ушах и как избежать проблем

Почему звенит в ухе (freepik)

Как избежать проблем

Чтобы предотвратить негативные события, нужно:

  • Чтобы недоброжелатель замолчал, нужно прикусить мизинец и удерживать его между зубами до тех пор, пока не прекратится звон.
  • Также когда-то верили, что в ушах звенит тогда, когда человек совершил какой-то грех. Поэтому, чтобы избежать невзгод, нужно искренне покаяться, помолиться и трижды перекреститься.
  • Предки считали, что звон в ухе возникает в том случае, когда по вине нечистой силы произойдет что-то плохое. Поэтому нужно было сходить в храм на службу и послушать звон.

Ранее мы сообщали, что врачи назвали лучшие способы удаления ушной серы.

Также мы писали, что Комаровский объяснил, что делать, если в самолете закладывает уши.

Читайте РБК-Украина в Google News
здоровье ухо
LITE
Неделя высокой моды в Париже: как прошли показы Schiaparelli, Dior и других домов
Неделя высокой моды в Париже: как прошли показы Schiaparelli, Dior и других домов