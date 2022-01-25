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Про що свідчить дзвін у вухах та як уникнути негараздів

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Вівторок 25 січня 2022 22:38
Про що свідчить дзвін у вухах та як уникнути негараздів До чого дзвенить у вусі (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Часто вуха можуть вловлювати не тільки навколишні звуки, але й відчувати сигнали на енергетичному рівні, які віщують про майбутні важливі події. Тому фахівці пояснили, до чого дзвенить у правому та лівому вусі.

Про це пише meta.

Народні прикмети про дзвін у лівому вусі

Зокрема, якщо дзвенить у лівому вусі, то це погано, адже ліва сторона людського тіла пов'язана з дияволом.

Це може бути попередження про негативні події та новини. Тому, якщо це сталося вранці або вдень, то очікуйте неприємних звісток, а якщо ввечері або вночі - до виникнення проблем і негараздів.

Якщо це триває тривалий час, тоді вас хтось обговорює або планує зробити якусь пакість.

Про що свідчить дзвін у вухах та як уникнути негараздівЧому дзвенить у лівому вусі (freepik)

Короткий дзвінкий звук попереджає про небезпеку. Окрім того, дзвін зліва обіцяє погодні зміни.

Дзвін у правому вусі

Зазначається, якщо шум виник вранці або в обід, чекайте хороших новин. Однак, якщо дзвенить у другій половині дня або у вечірній час, то новина буде пов'язана з професійною сферою.

Дзвін у вусі з самого ранку обіцяє сприятливий і продуктивний день.

Якщо задзвеніло в той момент, коли ви обмірковували якісь плани, то вони точно здійсняться.

У деяких випадках дзвінкий звук у вусі віщує поліпшення погоди.

Про що свідчить дзвін у вухах та як уникнути негараздівЧому дзвенить у правому вусі (freepik)

Про що віщує дзвін в обидвох вухах

Якщо шум виникає з обох боків, то людина не бажає прислухатися до порад близьких. Також варто задуматись, що ви робите не так.

Звуки відразу у двох вухах часто віщують про смерть близької людини або родича.

Такий шум може вказувати на стихійне лихо, а саме: ураган, повінь чи землетрус.

Про що свідчить дзвін у вухах та як уникнути негараздів

Чому дзвенить у вусі (freepik)

Як уникнути негараздів

Аби запобігти негативним подіям, потрібно:

  • Щоб недоброзичливець замовк, потрібно прикусити мізинець і утримувати його між зубами доти, доки не припиниться дзвін.
  • Також колись вірили, що у вухах дзвенить тоді, коли людина здійснила якийсь гріх. Тому, аби уникнути негараздів, потрібно щиро покаятися, помолитися та тричі перехреститися.
  • Предки вважали, що дзвін у вусі виникає у тому випадку, коли з вини нечистої сили станеться щось погане. Тому потрібно було сходити в храм на службу і послухати дзвін.

Раніше ми повідомляли, що лікарі назвали найкращі способи видалення вушної сірки.

Також ми писали, що Комаровський пояснив, що робити, якщо в літаку закладає вуха.

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