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Врачи назвали лучшие способы удаления ушной серы

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Среда 15 сентября 2021 11:01
Врачи назвали лучшие способы удаления ушной серы Фото: Как безопасно удалить ушную серу (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Ушная сера есть абсолютно у каждого человека и ее количество может быть очень индивидуальным. Если она накапливается в избытке - это может повлиять на ваш слух и здоровье. Врачи назвали самые безопасные способы, как удалить ушную серу максимально бережно.

Об этом сообщает издание Health.

Кстати, иногда избыток ушной серы - это результат использования ватных палочек для чистки ушей. Но все же ее большое количество - это индивидуальная реакция организма. Если серы очень много - вы можете почувствовать проблемы со слухом. Это происходит из-за закупоривания ушной раковины. Но такие случаи очень редкие, по словам врачей.

Как избавиться от серы

Доктор Рен из Американского института медицины дал несколько советов, как избавиться от ушной серы. Вот они:

  • Возьмите несколько капель детского минерального масла и закапайте его в ухо. Оно размягчит серу и сера выйдет самостоятельно. Также для этого подойдет и оливковое масло.
  • Используйте безрецептурные ушные капли. Они имеют аналогичный эффект смягчения ушной серы, чтобы она могла естественным образом вытекать сама по себе.
  • Добавьте разбавленную перекись водорода в ухо. Смесь воды и перекиси водорода в соотношении 50/50 может помочь удалить ушную серу.

И не забывайте, самое главное правило - это не чистить уши ватными палочками. Ими вы можете "пройтись" возле уха, но ни в коем случае не в ушной раковине.

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