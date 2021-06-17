Свидетельство о вакцинации от COVID-19: где в Украине получить документ, и для чего он нужен

Международное свидетельство о вакцинации от коронавируса в Украине могут получить граждане, которые уже прошли полный курс и были привиты двумя дозами вакцины от COVID-19.
Где предоставляют такой документ, и для чего он нужен, и чем отличается от "ковидного паспорта" - читайте в нашем материале ниже.
Согласно внесенным изменениям в акты Кабмина, свидетельство о вакцинации может подписать семейный врач.
"Свидетельство о вакцинации от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, может быть подписано врачом, который оказывает первичную медицинскую помощь, и о выборе которого пациентом подана соответствующая декларация в соответствии с законодательством, на основании сведений о вакцинации, содержащиеся в электронной системе здравоохранения. На свидетельстве проставляется печать поставщика медицинских услуг и подпись врача", - говорится в примечании к положению 5 к Правилам санитарной охраны территории Украины, утвержденных постановлением КМУ от 22 августа 2011 № 893 (Официальный вестник Украины, 2011 г., № 65, ст. 2538).
Важно помнить, что при вакцинации должны быть использованы препараты, которые соответствуют международным медико-санитарным нормам. В Украине используются как раз такие.
Отметим также, что если у человека есть абсолютные противопоказания к прививке от COVID-19, то вместо свидетельства по требованию пациента предоставляется письменное разъяснение на украинским и/или английском языке с перечнем оснований для такого решения.
Как обратили внимание в пресс-службе Минздрава Украины, "ковидные паспорта" или "ковидные сертификаты" являются документом, который в стране сейчас разрабатывается с учетом требований ЕС и ВОЗ. Запустить их планируют 1 июля 2021 года.
В то же время международное свидетельство о вакцинации уже утверждено, и его уже можно получить, если вы завершили цикл иммунизации от COVID-19
Напомним, недавно в Минздраве назвали преимущество для полностью вакцинированных украинцев.