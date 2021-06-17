Свидетельство о вакцинации от COVID-19: где в Украине получить документ, и для чего он нужен

Согласно внесенным изменениям в акты Кабмина, свидетельство о вакцинации может подписать семейный врач.

"Свидетельство о вакцинации от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, может быть подписано врачом, который оказывает первичную медицинскую помощь, и о выборе которого пациентом подана соответствующая декларация в соответствии с законодательством, на основании сведений о вакцинации, содержащиеся в электронной системе здравоохранения. На свидетельстве проставляется печать поставщика медицинских услуг и подпись врача", - говорится в примечании к положению 5 к Правилам санитарной охраны территории Украины, утвержденных постановлением КМУ от 22 августа 2011 № 893 (Официальный вестник Украины, 2011 г., № 65, ст. 2538).

Где получить свидетельство о вакцинации

В Минздраве Украины рассказали, что свидетельство о вакцинации выдается в любом медицинском учреждении, подключенном к электронной системе здравоохранения Украины, в частности у семейного врача.

Получить его можно сразу после прививки второй дозой вакцины.

В случае получения документа не сразу после прививки, а путем обращения к врачу, свидетельство заполняют на основе данных о прививках, внесенных в электронную систему здравоохранения.

Заполняется документ на английском или французском языке, и дополнительно - на украинском.

Документ используется для пересечения государственных границ тех стран, которые признают это свидетельство - оно подтверждает, что человек полностью вакцинирован от COVID-19.

Такое свидетельство можно получить только в бумажной форме.

Срок действия свидетельства - 1 год с возможностью продления.

Важно помнить, что при вакцинации должны быть использованы препараты, которые соответствуют международным медико-санитарным нормам. В Украине используются как раз такие.

Отметим также, что если у человека есть абсолютные противопоказания к прививке от COVID-19, то вместо свидетельства по требованию пациента предоставляется письменное разъяснение на украинским и/или английском языке с перечнем оснований для такого решения.

Что указывается в свидетельстве о вакцинации

Свидетельство будет содержать персональные данные пациента (имя, фамилия).

Также в документе будет указываться информация о вакцинации (название вакцины, дата вакцинации).

В сертификате обязательно будет официальный штамп учреждения здравоохранения и подпись врача, а также подпись пациента или его уполномоченного представителя.

В чем отличите свидетельства о вакцинации от "ковидного сертификата"

Как обратили внимание в пресс-службе Минздрава Украины, "ковидные паспорта" или "ковидные сертификаты" являются документом, который в стране сейчас разрабатывается с учетом требований ЕС и ВОЗ. Запустить их планируют 1 июля 2021 года.

В то же время международное свидетельство о вакцинации уже утверждено, и его уже можно получить, если вы завершили цикл иммунизации от COVID-19