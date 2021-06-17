Свідоцтво про вакцинацію від COVID-19: де в Україні отримати документ, і для чого він потрібен

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію від коронавірусу в Україні можуть отримати громадяни, які вже пройшли повний курс і були щеплені двома дозами вакцини від COVID-19.
Де надають такий документ, і для чого він потрібен, та чим відрізняється від "ковідного паспорта" - читайте в нашому матеріалі нижче.
Згідно з внесеними змінами до актів Кабміну, свідоцтво про вакцинацію може підписати сімейний лікар.
"Свідоцтво про вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, може бути підписане лікарем, який надає первинну медичну допомогу і про вибір якого пацієнтом подана відповідна декларація згідно із законодавством, на підставі відомостей про вакцинацію, що містяться в електронній системі охорони здоров'я. На свідоцтві проставляється печатка надавача медичних послуг та підпис лікаря", - йдеться у примітці до Положення 5 до Правил санітарної охорони території України, затверджених постановою КМУ від 22 серпня 2011 року № 893 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 65, ст. 2538).
Важливо пам'ятати, що при вакцинації повинні бути використані препарати, які відповідають міжнародним медико-санітарним нормам. В Україні використовуються якраз такі.
Зауважимо також, що якщо у людини є абсолютні протипоказання до щеплення від COVID-19, то замість свідоцтва на вимогу пацієнта надається письмове роз'яснення українською та/або англійською мовою з переліком підстав для такого рішення.
Як звернули увагу в прес-службі МОЗ України, "ковідні паспорти" або "ковідні сертифікати" є документом, який в країні зараз розробляється з урахуванням вимог ЄС і ВООЗ. Запустити їх планують 1 липня 2021 року.
Водночас міжнародне свідоцтво про вакцинацію вже затверджено, і його вже можна отримати, якщо ви завершили цикл імунізації від COVID-19
Нагадаємо, нещодавно в МОЗ назвали перевага для повністю вакцинованих українців.