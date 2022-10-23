Свічка довгострокового горіння на випадок відключення електрики: як зробити своїми руками

Свічка з олією

Вам знадобиться:

Маленька банка або склянка з товстим склом

Парафінова свічка

Воскова свічка

Дрібка солі (щоб прибрати запах олії)

Рослинна олія (рафінована, без запаху)

Ніж

Сірники або запальничка

Як зробити свічку

У ємність опускаємо воскову свічку та відрізаємо необхідну кількість. На дно ємності капаємо трохи розтопленого парафіну і доки він не охолонув – закріплюємо відрізану воскову свічку. Наливаємо олію і додаємо щіпку солі.

Фото: Марта Бойчук

Така свічка горітиме мінімум 10-12 годин. Для порівняння – звичайна воскова свічка у 30 см згоряє за 2 години.

Як зробити окопну свічку

Вам знадобиться:

Металева лінійка

Великий ніж

Чайник

Консервна банка (невелика та широка)

Гофрований картон

Парафін або свічки

Як зробити свічку

Наріжте картон упоперек гофри смужками шириною до 5 мм. Туго скрутіть та вставте в консервну банку. Також поставте в банку картонну смужку – гніт. Він повинен бути 4-5 см завдовжки та височіти над свічкою на 1-2 см.

Віск розріжте на шматочки та розтопіть на вогні. Різні види воску не рекомендується змішувати. Помішуйте, щоб віск не пригорів. До кипіння не доводьте - віск має стати прозорим і рідким.

Потім залийте його у підготовлені банки. Залишіть на кілька годин. Така свічка горітиме мінімум 8 годин. Крім світла, така свічка дасть тепло, на якому можна підігріти воду.