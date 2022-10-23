UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Свічка довгострокового горіння на випадок відключення електрики: як зробити своїми руками

Фото: Як зробити свічку довгого горіння (Марта Бойчук)
Автор: Анна Шиканова

Відключення електроенергії аварійні чи планові – тепер можливі у будь-якій області України через масовані російські атаки на ТЕЦ. У такі дні нам точно знадобляться свічки, які світитимуть яскраво та довго.

Як зробити свічку довгого горіння своїми руками – читайте у матеріалі нижче.

Свічка з олією

Вам знадобиться:

  • Маленька банка або склянка з товстим склом
  • Парафінова свічка
  • Воскова свічка
  • Дрібка солі (щоб прибрати запах олії)
  • Рослинна олія (рафінована, без запаху)
  • Ніж
  • Сірники або запальничка

Як зробити свічку

У ємність опускаємо воскову свічку та відрізаємо необхідну кількість. На дно ємності капаємо трохи розтопленого парафіну і доки він не охолонув – закріплюємо відрізану воскову свічку. Наливаємо олію і додаємо щіпку солі.

Фото: Марта Бойчук

Така свічка горітиме мінімум 10-12 годин. Для порівняння – звичайна воскова свічка у 30 см згоряє за 2 години.

Як зробити окопну свічку

Вам знадобиться:

  • Металева лінійка
  • Великий ніж
  • Чайник
  • Консервна банка (невелика та широка)
  • Гофрований картон
  • Парафін або свічки

Як зробити свічку

Наріжте картон упоперек гофри смужками шириною до 5 мм. Туго скрутіть та вставте в консервну банку. Також поставте в банку картонну смужку – гніт. Він повинен бути 4-5 см завдовжки та височіти над свічкою на 1-2 см.

Віск розріжте на шматочки та розтопіть на вогні. Різні види воску не рекомендується змішувати. Помішуйте, щоб віск не пригорів. До кипіння не доводьте - віск має стати прозорим і рідким.

Потім залийте його у підготовлені банки. Залишіть на кілька годин. Така свічка горітиме мінімум 8 годин. Крім світла, така свічка дасть тепло, на якому можна підігріти воду.

До речі, ми писали про те, як можна швидко очистити воду в домашніх умовах підручними засобами.

А ще розповідали про те, що треба обов'язково купити додому на випадок відключення електроенергії.

Читайте РБК-Україна в Google News
свечаОпалювальный сезонсвіча