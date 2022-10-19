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Як швидко очистити воду в домашніх умовах: ці способи завжди працюють

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Середа 19 жовтня 2022 09:05
Як швидко очистити воду в домашніх умовах: ці способи завжди працюють Фото: Найпростіші способи очистити воду в домашніх умовах (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Організм людини не може жити без їжі та води. І якщо без їжі людина якийсь час протриматися зможе, відсутність води може бути дуже небезпечною. В умовах воєнних дій кожен може зіткнутися з відсутністю води або з тим, що вода була забруднена.

Як швидко очистити воду найпростішими способами – читайте у матеріалі нижче.

Якщо у вас є вода, але ви сумніваєтеся в її якості для пиття - постарайтеся спочатку її очистити. Зробити це можна у різний спосіб.

Активоване вугілля

Цей спосіб досі застосовують на різних підприємствах. Вугілля видаляє з води неприємні добавки, запах та покращить її смак.

Вам знадобиться ємність для води, марлю або тканини та таблетки звичайного активованого вугілля. Загорніть вугілля у марлю, зробіть мішечок. Налийте воду у банку чи каструлю і помістіть туди мішечок. Залишіть на кілька годин.

Срібло

Цей спосіб очищення води - найдавніший в історії людства. Річ у тому, що срібло має антибактерицидні властивості та видаляє забруднення.

Вам знадобиться срібло – ложка, ланцюжок, прикраси без каміння, монети. Налийте воду в ємність і занурить туди срібло. Залишіть на кілька годин – іони срібла очистять вашу воду, щоб вона була придатна для пиття.

Кип'ятіння

Якщо можна прокип'ятити воду - поставте ємність на вогонь і доведіть до кипіння. Не вимикайте вогонь одразу, дайте воді покипіти 10-15 хвилин. Дайте їй трохи постояти та охолонути - вона буде придатна для вживання.

Заморожування

Трохи клопіткий спосіб, але робочий. Наливаєте воду у пластикові пляшки та поміщаєте у морозильну камеру. Чекаєте, поки замерзне половина води - дістаєте та виливаєте воду, яка не замерзла. Знову відправляєте у морозилку на 1-2 години. Потім її відтаюєте.

Чиста вода замерзає відразу, а вода із брудом – в останню чергу. Тому весь бруд ви можете видалити, а чисту - залишити. Пити можна лише ту, з якої вийшов прозорий лід.

Відстоювання

Якщо вода просто каламутна і не викликає у вас довіри, можна спробувати її відстояти. Налийте в пляшки та поставте на підлогу, залиште на 10-12 годин.

Потім акуратно, щоб не підняти осад з дна, перелийте чисту воду в інший посуд та використовуйте. 100-150 мл з дна – не використовуйте.

До речі, раніше ми писали про те, що потрібно запасти зараз у разі відключення електрики, води та газу.

А ще розповідали про те, які правила допоможуть вам вижити у разі ядерної атаки чи брудної бомби.

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