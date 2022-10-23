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Свеча долгосрочного горения на случай отключения электрики: как сделать своими руками

Фото: Как сделать свечу долгого горения (Марта Бойчук)
Автор: Анна Шиканова

Отключения электроэнергии аварийные или плановые - теперь возможны в любой области Украины из-за массированных российских атак на ТЕЦ. В такие дни нам точно понадобятся свечи, которые будут светить ярко и долго.

Как сделать свечу долгого горения своими руками - читайте в материале ниже.

Свеча с маслом

Вам понадобится:

  • Маленькая банка или стакан с толстым стеклом
  • Парафиновая свеча
  • Восковая свеча
  • Щепотка соли (чтобы убрать запах масла)
  • Растительное масло (рафинированное, без запаха)
  • Нож
  • Спички или зажигалка

Как сделать свечу

В емкость опускаем восковую свечу и отрезаем необходимое количество. На дно емкости капаем немного растопленного парафина и пока он не остыл - закрепляем отрезанную восковую свечу. Наливаем растительное масло и добавляем щепотку соли.

Фото: Марта Бойчук

Такая свеча будет гореть минимум 10-12 часов. Для сравнения - обычная восковая свеча в 30 см сгорает за 2 часа.

Как сделать окопную свечу

Вам понадобится:

  • Металлическая линейка
  • Большой нож
  • Чайник
  • Консервная банка (небольшая и широкая)
  • Гофрированный картон
  • Парафин или свечи

Как сделать свечу

Нарежьте картон поперек гофры полосками шириной до 5 мм. Туго скрутите и вставьте в консервную банку. Также поставьте в банку картонную полоску - фитиль. Он должен быть 4-5 см в длину и возвышаться над свечой на 1-2 см.

Воск разрежьте на кусочки и растопите на огне. Разные виды воска смешивать не рекомендуется. Помешивайте, чтобы воск не пригорел. До кипения не доводите - воск должен стать прозрачными и жидким.

Потом залейте его в подготовленные банки. Оставьте на несколько часов. Такая свеча будет гореть минимум 8 часов. Кроме света такая свеча даст тепло, на котором можно подогреть воду.

Кстати, ранее мы писали о том, как можно быстро очистить воду в домашних условиях подручными средствами.

А еще рассказывали о том, что нужно обязательно купить домой сейчас на случай отключения электроэнергии.

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