Семьей пошли на фронт: трогательная история героев из Мариуполя (видео)

Отец и двумя сыновьями отправились на фронт (Фото: коллаж РБК-Украина)

Отец с двумя сыновьями отправились на передовую с самого начала войны

Защищать Украину от оккупантов отправилась почти вся семья из Донецкой области - отец вместе с двумя сыновьями, а затем и его жена-россиянка. Ветеран потерял на войне на Донбассе почку, после чего его списали из армии, и тогда он отправился на фронт добровольцем. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Семья Николая Осауленко проживала в Мариуполе, и когда в 2014 году город захватили боевики, мужчина решил действовать. Его младший сын отправился вывозить женщин и детей, а глава семейства со старшим сыном отправились записываться в армию.

"Я сказал - Андрей, ты будешь спасать детей и женщин. Мы доедем до Бердянска, и мы с Сашей пойдем в военкомат", - рассказал Николай.

После оккупации Новоазовска он решил, что враг в его дом не зайдет, и был готов сжечь здание.

"Для меня это было неприемлемо", - признался ветеран.

Сейчас на груди офицера, который защищал страну и в рядах ВСУ, и как доброволец, много медалей, причем есть две одинаковые - за оборону Авдеевки.

Фото: скриншот

После начала войны их семья все никак не может собраться вместе. Супруга Николая Любов - уроженка РФ. Она не смогла бросить своих мужчин и переехала поближе к войне, чтобы помогать им и побратимам.

"Позвонил и сказал - собирайся. Ну естественно я быстренько собралась, он приехал, и поехали туда... Я на стороне Украины. Россия для меня - агрессор", - рассказала женщина.

Когда война была в самом разгаре, семья Осауленко стала больше - у Николая появилась внучка Настя.

На Приазовье к ним приезжают отдыхать поближе к морю побратимы семьи героев.

Видео: YouTube / ТСН

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