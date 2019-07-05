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Семьей пошли на фронт: трогательная история героев из Мариуполя (видео)

STYLERВойна    05.07.2019 - 07:41
Семьей пошли на фронт: трогательная история героев из Мариуполя (видео)
Отец и двумя сыновьями отправились на фронт (Фото: коллаж РБК-Украина)

Отец с двумя сыновьями отправились на передовую с самого начала войны

Защищать Украину от оккупантов отправилась почти вся семья из Донецкой области - отец вместе с двумя сыновьями, а затем и его жена-россиянка. Ветеран потерял на войне на Донбассе почку, после чего его списали из армии, и тогда он отправился на фронт добровольцем. Об этом говорится в сюжете ТСН.  

Семья Николая Осауленко проживала в Мариуполе, и когда в 2014 году город захватили боевики, мужчина решил действовать. Его младший сын отправился вывозить женщин и детей, а глава семейства со старшим сыном отправились записываться в армию. 

"Я сказал - Андрей, ты будешь спасать детей и женщин. Мы доедем до Бердянска, и мы с Сашей пойдем в военкомат", - рассказал Николай.

После оккупации Новоазовска он решил, что враг в его дом не зайдет, и был готов сжечь здание. 

"Для меня это было неприемлемо", - признался ветеран.

Сейчас на груди офицера, который защищал страну и в рядах ВСУ, и как доброволец, много медалей, причем есть две одинаковые - за оборону Авдеевки.

 

Фото: скриншот

После начала войны их семья все никак не может собраться вместе. Супруга Николая Любов - уроженка РФ. Она не смогла бросить своих мужчин и переехала поближе к войне, чтобы помогать им и побратимам.

"Позвонил и сказал - собирайся. Ну естественно я быстренько собралась, он приехал, и поехали туда... Я на стороне Украины. Россия для меня - агрессор", - рассказала женщина.

Когда война была в самом разгаре, семья Осауленко стала больше - у Николая появилась внучка Настя.

На Приазовье к ним приезжают отдыхать поближе к морю побратимы семьи героев. 

 Видео: YouTube / ТСН

Ранее мы писали о том, что киевлянин рассказал о 91-летнем патриоте, который шесть раз сбегал из концлагерей и спустя столько лет продает книги и помогает бойцам АТО. 

Также сообщалось, что сеть растрогала история майора Андрея Ткачука – это один из немногих Героев Украины, которые получили "Золотую Звезду", защищая свою  родину. 

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