На Донбассе обстреляли православный храм: фото с места инцидента

На Донбассе снаряд попал в православный храм (фото: pixabay.com)

В Донецкой области православный храм подвергся расстрелу

На Донбассе в ночь с 5 на 6 июля в крышу Свято-Спиридоновского храма села Коминтерново попал снаряд. Об этом говорится в сообщении Донецкой епархии Украинской православной церкви.

Местные жители поспешили спасать храм от пожара и выносить из него все святыне, несмотря на то, что находиться на улице было очень опасно, поскольку в это время усилился обстрел. Основная часть храма не пострадала, но полностью сгорело подсобное помещение и перекрытия крыши.

Стоит отметить, что несколько дней назад в этом районе также наблюдался ожесточенный обстрел.

На Донбассе снаряд попал в православный храм (фото: donetsk.church.ua)

"Православная общественность Донбасса, в который раз обращается ко всем, от кого зависит мир в нашем истерзанном войной регионе, с требованием прекратить боевые действия! Прекратите убивать людей! Прекратите разрушать наш край!", - говорится в сообщении.

Напомним, что в больнице скончался 25-летний воин ВСУ из Королевской бригады Эдуард Лобода. Он получил тяжелое ранение в Донецкой области в районе проведения операции Объединенных сил.

Ранее сообщалось о том, что на Донбассе погиб еще один раненый при обстреле санитарного авто. Боевики выпустили противотанковую управляемую ракету.

Мы также писали о том, что на Донбассе, в зоне ООС, украинские военные нашли тело бойца, который отдал свою жизнь во время защиты Украины от оккупантов.