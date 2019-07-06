ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Донбассе обстреляли православный храм: фото с места инцидента

STYLERЖизнь    06.07.2019 - 15:02
На Донбассе обстреляли православный храм: фото с места инцидента
На Донбассе снаряд попал в православный храм (фото: pixabay.com)

В Донецкой области православный храм подвергся расстрелу

На Донбассе в ночь с 5 на 6 июля в крышу Свято-Спиридоновского храма села Коминтерново попал снаряд. Об этом говорится в сообщении Донецкой епархии Украинской православной церкви.

Местные жители поспешили спасать храм от пожара и выносить из него все святыне, несмотря на то, что находиться на улице было очень опасно, поскольку в это время усилился обстрел. Основная часть храма не пострадала, но полностью сгорело подсобное помещение и перекрытия крыши.

Стоит отметить, что несколько дней назад в этом районе также наблюдался ожесточенный обстрел.

 

На Донбассе снаряд попал в православный храм (фото: donetsk.church.ua)

"Православная общественность Донбасса, в который раз обращается ко всем, от кого зависит мир в нашем истерзанном войной регионе, с требованием прекратить боевые действия! Прекратите убивать людей! Прекратите разрушать наш край!", - говорится в сообщении.

Напомним, что в больнице скончался 25-летний воин ВСУ из Королевской бригады Эдуард Лобода. Он получил тяжелое ранение в Донецкой области в районе проведения операции Объединенных сил.

Ранее сообщалось о том, что на Донбассе погиб еще один раненый при обстреле санитарного авто. Боевики выпустили противотанковую управляемую ракету.

Мы также писали о том, что на Донбассе, в зоне ООС, украинские военные нашли тело бойца, который отдал свою жизнь во время защиты Украины от оккупантов.

Папа Римский назвал ситуацию на Донбассе гибридной войной Семьей пошли на фронт: трогательная история героев из Мариуполя (видео)
Новости Украины Донбассцерковь
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь