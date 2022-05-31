Светомаскировка в Украине: нужно ли ее придерживаться сейчас и зачем

Что такое светомаскировка

Светомаскировка нужна, чтобы помешать ориентированию авиации и беспилотников противника, а также диверсионно-разведывательным силам наводить средства поражения на объект диверсии.

По сути, в местности, где возможна разведка противника или летает вражеская авиация, нужно вечером и ночью полностью выключать освещение - в домах, в значимых объектах и даже уличное освещение.

При объявлении воздушной тревоги в темное время суток также стоит включать режим светомаскировки, так как не всегда известно - это ракетная опасность или летит вражеская авиация.

Как объясняли военные, хорошо освещенный город, район, объект - это цель для бомбардировщика врага или его разведки. Тем более, что темнота помогает работе военных - они могут заслепить противника средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы), но сделать это можно только в полной темноте.

Существует два типа светомаскировки:

Частичная - только ночью, во время комендантского часа. Разрешено включать свет в квартирах, но при этом закрыть окна плотными шторами.

Полная - применяется во время воздушной тревоги в регионе. В это время нужно выключить свет везде - на улице, в домах, квартирах, подъездах, вывески.

Где нужна светомаскировка

Светомаскировочный режим нужен там, где остается угроза с воздуха. Решение об установке режима светомаскировки или об его отмене принимает военно-гражданская администрация, с учетом ситуации в регионе и рекомендаций военных.

Сейчас режим светомаскировки применяется в регионах, где есть риск полетов вражеской авиации и полетов разведывательных беспилотников. Это в южных областях, на северных границах, а также на востоке страны.

Отменен режим светомаскировки в Ровенской области. Местные власти отметили, что освещение на дорогах - это безопасность для гуманитарных грузов. И вреда от режима светомаскировки там больше, чем пользы.

Подобное решение приняли также во Львове. Это нужно для работы территориальной обороны, ночных патрулей, работы камер видеофиксации.

В Винницкой области запретили подсвечивать антенны, башни, здания, инженерные сооружения. В регионе были зафиксированы случаи, когда ночную подсветку использовали в качестве ориентиров для авиации и беспилотников.

Жителям Ивано-Франковска тоже напоминают о необходимости соблюдать режим светомаскировки.

Обязательно нужно соблюдать режим светомаскировки жителям Луганской и Донецкой областей, в Черниговской и Сумской областях, в Николаевской и Запорожской областях, а также в Харькове и Харьковской области.

Желательно соблюдать ночной режим светомаскировки жителям Николаева, Одессы, Киева, Кривого Рога и Днепра. В Киевской области светомаскировку отменили, но риск использования беспилотников все же существует.

Жителям западных областей светомаскировка нужна только в том случае, если этого требует областная военная администрация.

Могут ли наказать за нарушение светомаскировки

На данный момент закона, который бы определял наказание за нарушение режима светомаскировки, нет. Но есть законопроект в Верховной Раде, который предусматривает штрафы за такое нарушение.

Ночные патрули, которые следят за порядком во время комендантского часа, проверяют все жалобы на нарушение светомаскировки и могут ночью прийти к нарушителю с требованием выключить свет.