Светлый вторник: что строго запрещено делать в особый день Страстной недели
19 апреля по православному христианскому календарю отмечается Великий, или Светлый, вторник. Во второй день Страстной недели упоминается обличение Иисусом фарисеев и притчи, которые он произнес в Иерусалимском храме.
Что строго запрещено делать в этот день - читайте ниже в материале Styler.
Что запрещено делать в этот день
Нельзя в этот день устраивать гуляния, петь, танцевать, веселиться. Посвятите вторник подготовке к Пасхе.
Не забывайте о Великом посте, который в последнюю неделю становится более суровым. Во вторник предстоит сухоядение - можно есть постный хлеб и термически необработанную пищу - сырые овощи и фрукты, а также сухофрукты, орехи, мед. Пить чай, компот, кисель в эти дни нельзя.
В первой половине дня стоит завершить все дела, а вечером - не брать в руки острые предметы - ножницы, иглы и прочее. Стоит закончить стирку, а также ремонтные работы по дому.
Не стоит в этот день грустить и ссориться с окружающими вас людьми, особенно близкими.
Что делают в великий вторник
Вспоминайте земной путь Иисуса Христа, читайте Евангелие, молитесь.
В Великий вторник следует совершать благие поступки и не отказывать в помощи тем, кто ее просит.
Традиционно в этот день разрисовывают писанки. Это занятие считалось сакральным - с молитвами и уединением.
Ранее мы писали, какие ошибки нельзя допускать при выпекании пасок.