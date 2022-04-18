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Светлый вторник: что строго запрещено делать в особый день Страстной недели

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Понедельник 18 апреля 2022 20:29
Светлый вторник: что строго запрещено делать в особый день Страстной недели Фото: Что нельзя делать в Великий вторник
Автор: Светлана Мащенко

19 апреля по православному христианскому календарю отмечается Великий, или Светлый, вторник. Во второй день Страстной недели упоминается обличение Иисусом фарисеев и притчи, которые он произнес в Иерусалимском храме.

Что строго запрещено делать в этот день - читайте ниже в материале Styler.

Что запрещено делать в этот день

Нельзя в этот день устраивать гуляния, петь, танцевать, веселиться. Посвятите вторник подготовке к Пасхе.

Не забывайте о Великом посте, который в последнюю неделю становится более суровым. Во вторник предстоит сухоядение - можно есть постный хлеб и термически необработанную пищу - сырые овощи и фрукты, а также сухофрукты, орехи, мед. Пить чай, компот, кисель в эти дни нельзя.

В первой половине дня стоит завершить все дела, а вечером - не брать в руки острые предметы - ножницы, иглы и прочее. Стоит закончить стирку, а также ремонтные работы по дому.

Не стоит в этот день грустить и ссориться с окружающими вас людьми, особенно близкими.

Что делают в великий вторник

Вспоминайте земной путь Иисуса Христа, читайте Евангелие, молитесь.

В Великий вторник следует совершать благие поступки и не отказывать в помощи тем, кто ее просит.

Традиционно в этот день разрисовывают писанки. Это занятие считалось сакральным - с молитвами и уединением.

Ранее мы писали, какие ошибки нельзя допускать при выпекании пасок.

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