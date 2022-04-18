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Світлий вівторок: що суворо заборонено робити в особливий день Страсного тижня

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Понеділок 18 квітня 2022 20:29
Світлий вівторок: що суворо заборонено робити в особливий день Страсного тижня Фото: Що не можна робити у Великий вівторок
Автор: Світлана Мащенко

19 квітня за православним християнським календарем відзначається Великий, або Світлий, вівторок. У другий день Страсного тижня згадується викриття Ісусом фарисеїв і притчі, які він виголосив у Єрусалимському храмі.

Що суворо заборонено робити у цей день - читайте нижче в матеріалі Styler.

Що заборонено робити в цей день

Не можна в цей день влаштовувати гуляння, співати, танцювати, веселитися. Присвятіть вівторок підготовці до Великодня.

Не забувайте про Великий піст, який в останній тиждень стає більш суворим. У вівторок належить сухоїдіння - можна їсти пісний хліб і термічно необроблену їжу - сирі овочі і фрукти, а також сухофрукти, горіхи, мед. Пити чай, компот, кисіль в ці дні не можна.

У першій половині дня варто завершити всі справи, а ввечері - не брати у руки гострі предмети - ножиці, голки та інше. Варто закінчити прання, а також ремонтні роботи по дому.

Не варто в цей день сумувати і сваритися з оточуючими вас людьми, особливо близькими.

Що роблять у великий вівторок

Згадуйте земний шлях Ісуса Христа, читайте Євангеліє, моліться.

У Великий вівторок слід здійснювати благі вчинки і не відмовляти в допомозі тим, хто її просить.

Традиційно в цей день розмальовують писанки. Це заняття вважалося сакральним - з молитвами і усамітненням.

Раніше ми писали, які помилки не можна допускати при випіканні пасок.

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