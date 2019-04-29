На Светлану Лободу подали в суд: все подробности

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лободу обвиняют в нанесении серьезного ущерба

Лобода попала в очередной скандал. В этот раз на известную певицу подали в суд европейские организаторы концертов из-за того, что она нанесла им ущерб в размере десятков тысяч евро. Об этом сообщают росСМИ.

Светлану Лободу обвиняют в звездной болезни и хамском поведении. Организаторы рассказали, что певице часто не нравятся машины, которые ей предоставляют, и она требует сменить их несколько раз. Бывает, что ее не устраивает температура в гремерке.

Но сейчас организаторы европейского тура певицы обратились в немецкий суд федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, города Дюссельдорф. Они требуют возмещение убытков за причинение вреда деловой репутации и финансовые потери.

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Светлана и ее директор Нателла Крапивина обвиняются в постоянном нарушении тайминга, из-за чего организаторы вынуждены переплачивать за аренду залов и автомобилей.

По словам холдинга Berin Iglesias Art, концерты Лободы задерживались на час или более. Когда организаторы говорили об ожидающих выступление зрителях, то певица отвечала, что в этом ничего страшного нет и люди подождут.

Организаторы концертов подчеркнули, что из-за такого отношения певицы им приходилось отдавать подрядчикам дополнительные средства. По их словам, нанесенный ущерб составляет десятки тысяч евро.

Они также рассказали о том, что сначала хотели решить вопрос мирным путем, но от юристов и менеджмента певицы не поступило никакой адекватной реакции, поэтому было принято решение обратится в суд.

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Стоит отметить, что этим летом после концертов в Европе компания должна была организовывать еонцерты Лободы в Монако. Но теперь отказалась от сотрудничества с певицей.

"Светлане была выплачена авансовая часть гонорара, которую нам пока не вернули (по слухам, выступление стоит 50-70 тысяч евро). Пока у звезды будет этот менеджмент, мы не намерены с ней связываться - внесли в блэк-лист. И, насколько я знаю, уже несколько промоутеров сделали то же самое", - заявил глава холдинга Максим Берин.

Напомним, что Светлана Лобода попала в громкий скандал, который произошел на финале российского шоу "Голос.Дети".

Ранее сообщалось о том, что Лободе не заплатили за последние два концерта в Риге (Латвия) и Таллинне (Эстония) во время ее тура по Прибалтике.