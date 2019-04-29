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На Світлану Лободу подали в суд: усі подробиці

STYLERЖиття    29.04.2019 - 17:51
На Світлану Лободу подали в суд: усі подробиці
Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лободу звинувачують у нанесенні серйозного збитку

Лобода потрапила у черговий скандал. Цього разу на відому співачку подали в суд європейські організатори концертів через те, що вона завдала їм шкоди в розмірі десятків тисяч євро. Про це повідомляють росЗМІ.

Світлану Лободу звинувачують у зірковій хворобі і хамській поведінці. Організатори розповіли, що співачці часто не подобаються машини, які їй надають, і вона вимагає змінити їх кілька разів. Буває, що її не влаштовує температура в гримерці.

Але зараз організатори європейського туру співачки звернулися в німецький суд федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія, міста Дюссельдорф. Вони вимагають відшкодування збитки за заподіяння шкоди діловій репутації і фінансові втрати.

На Світлану Лободу подали в суд: усі подробиці

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Світлана і її директор Нателла Крапівіна звинувачуються в постійному порушенні таймінгу, через що організатори змушені переплачувати за оренду залів та автомобілів.

За словами холдингу Berin Iglesias Art, концерти Лободи затримувалися на годину або більше. Коли організатори говорили про глядачів, що очікують виступ, співачка відповіла, що в цьому нічого страшного немає і люди почекають.

Організатори концертів підкреслили, що за такого ставлення співачки їм доводилося віддавати підрядникам додаткові кошти. За їх словами, нанесений збиток становить десятки тисяч євро.

Вони також розповіли про те, що спочатку хотіли вирішити питання мирним шляхом, але від юристів та менеджменту співачки не надійшло жодної адекватної реакції, тому було прийнято рішення звернутися до суду.

На Світлану Лободу подали в суд: усі подробиці

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Варто зазначити, що цього літа після концертів у Європі компанія повинна була організовувати еонцерты Лободи в Монако. Але тепер відмовилася від співпраці зі співачкою.

"Світлані була виплачена авансова частину гонорару, яку нам поки не повернули (за чутками, виступ коштує 50-70 тисяч євро). Поки у зірки буде цей менеджмент, ми не маємо наміру з нею зв'язуватися - внесли в блек-лист. І, наскільки я знаю, вже кілька промоутерів зробили те ж саме", - заявив глава холдингу Максим Берін.

Нагадаємо, що Світлана Лобода потрапила в гучний скандал, який стався на фіналі російського шоу "Голос.Діти".

Раніше повідомлялося про те, що Лободі не заплатили за останні два концерти в Ризі (Латвія) і Таллінні (Естонія) під час її туру по Прибалтиці.

 

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