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Светлана Лобода угодила в очередной скандал из-за райдера (фотофакт)

STYLERПерсоны    10.06.2019 - 17:37
Светлана Лобода угодила в очередной скандал из-за райдера (фотофакт)
Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Светлана Лобода сделала категорическое заявление

Светлана Лобода и ее команда отказались летать на самолетах Sukhoi Superjet-100 после катастрофы в Шереметьево, произошедшей 5 мая и унесшей жизни 41 человека. Именно такое требование указано в новом райдере исполнительницы, пишут росСМИ.

Также сообщается, что ряд российских компаний настойчиво порекомендовал своим сотрудникам отказаться от перелетов на узкофюзеляжном российском самолете.

Кроме того, в райдере указано, что певица требует у организаторов мероприятий приобретать билеты только на прямые авиарейсы, выполняемые Аэрофлотом. Исключение составляют лишь случаи, когда это невозможно из-за отсутствия прямых рейсов между пунктами сообщения.

Светлана Лобода угодила в очередной скандал из-за райдера (фотофакт)

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Отметим также, что скандальная певица, требует исключительно билет в салон VIP-класса с местом 1А (первый ряд слева у окна - Ред.). Такое же место по условиям райдера надлежит предоставлять и ее продюссеру Нателле Крапивиной.

О нежелании летать Sukhoi Superjet-100 рассказали и ассистенты других российских звезд. Правда, кто именно выдвигает такие требования, не уточняется.

Светлана Лобода угодила в очередной скандал из-за райдера (фотофакт)

Светлана Лобода отказалась летать "Суперджетом" (скрин: росСМИ)

К слову, в начале этого года Лобода уже попадала в скандал в аэропорту Шереметьево. Певица ругалась матом на персонал аэропорта за то, что ей не предоставли  VIP-обслуживание по прилету с отдыхаю

Ранее мы писали, что Сергей Лазарев обматерил Светлану Лободу за кулисами премии Муз-ТВ 2019.

Также сообщалось, что лидер группы Ramstein Тилль Линдеманн, которого называют отцом младшей дочери Светланы Лободы, признался певице в своих чувствах.

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