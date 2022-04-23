Что "светит" мародерам в Украине и как их будут наказывать
Во время войны в Украине тема мародерства стала очень актуальной, ведь многие негодяи пользуются ситуацией и наживаются на чужом горе.
Какое наказание может быть за мародерство и другие преступления, сообщают в Координационном центре по оказанию правовой помощи.
Очень часто мародерство путают с любой кражей во время войны, это не совсем так.
Мародерство – это военное правонарушение, когда человек похищает вещи раненых или убитых на поле боя. А вот называть этим термином кражу или другое правонарушение против собственности, совершенное не на поле боя, некорректно.
Поэтому на каждый случай есть разная ответственность.
Какое наказание ждет мародеров
Законом Украины "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об усилении ответственности за мародерство" № 2117-IX от 03.03.2022 (далее - Закон № 2117-IX), вступивший в силу 7 марта 2022 года, минимальный срок лишения свободы за такое преступление до 5 лет.
А вот за другие преступления во время военного положения ответственность такова:
- за кражу (тайное похищение чужого имущества) - лишение свободы на срок от 5 до 8 лет;
- за грабеж (открытое похищение чужого имущества) - срок от 7 до 10 лет;
- за разбой (нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, или с угрозой применения такого насилия) – срок от 8 до 15 лет и конфискация имущества;
- за вымогательство (требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершение каких-либо действий имущественного характера с угрозой насилия над потерпевшим или его близкими родственниками, ограничение прав, свобод или законных интересов этих лиц, повреждение или уничтожение их имущества или имущества, находящегося в их ведении или под охраной, или разглашение сведений, которые потерпевший или его близкие родственники желают сохранить в тайне) - срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества;
- за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением - срок от 5 до 8 лет и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Как мы ранее писали, родители российских военных призывают своих сыновей мародерить в Украине.