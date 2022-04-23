Что "светит" мародерам в Украине и как их будут наказывать

Во время войны в Украине тема мародерства стала очень актуальной, ведь многие негодяи пользуются ситуацией и наживаются на чужом горе.

Какое наказание может быть за мародерство и другие преступления, сообщают в Координационном центре по оказанию правовой помощи.

Очень часто мародерство путают с любой кражей во время войны, это не совсем так.

Мародерство – это военное правонарушение, когда человек похищает вещи раненых или убитых на поле боя. А вот называть этим термином кражу или другое правонарушение против собственности, совершенное не на поле боя, некорректно.

Поэтому на каждый случай есть разная ответственность.

Какое наказание ждет мародеров

Законом Украины "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об усилении ответственности за мародерство" № 2117-IX от 03.03.2022 (далее - Закон № 2117-IX), вступивший в силу 7 марта 2022 года, минимальный срок лишения свободы за такое преступление до 5 лет.

А вот за другие преступления во время военного положения ответственность такова: