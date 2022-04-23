Що "світить" мародерам в Україні і як їх каратимуть

Під час війни в Україні тема мародерства стала дуже актуальною, адже багато негідників користуються ситуацією і наживаються на чужому горі.

Яке покарання може бути за мародерство та інші злочини повідомляють у Координаційному центрі з надання правової допомоги.

Дуже часто мародерство плутають з будь-якою крадіжкою під час війни, це не зовсім так.

Мародерство - це військове правопорушення, коли людина викрадає речі поранених або вбитих на полі бою. А ось називати цим терміном крадіжку або інше правопорушення проти власності, вчинене не на полі бою, некоректно.

Тому на кожен випадок є різна відповідальність.

Яке покарання чекає мародерів

Законом України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України Про посилення відповідальності за мародерство" № 2117-IX від 03.03.2022 (далі - Закон № 2117-IX), який набрав чинності 7 березня 2022 року, мінімальний термін позбавлення волі за такий злочин до 5 років.

А ось за інші злочини під час воєнного стану відповідальність така: