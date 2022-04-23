Що "світить" мародерам в Україні і як їх каратимуть
Під час війни в Україні тема мародерства стала дуже актуальною, адже багато негідників користуються ситуацією і наживаються на чужому горі.
Яке покарання може бути за мародерство та інші злочини повідомляють у Координаційному центрі з надання правової допомоги.
Дуже часто мародерство плутають з будь-якою крадіжкою під час війни, це не зовсім так.
Мародерство - це військове правопорушення, коли людина викрадає речі поранених або вбитих на полі бою. А ось називати цим терміном крадіжку або інше правопорушення проти власності, вчинене не на полі бою, некоректно.
Тому на кожен випадок є різна відповідальність.
Яке покарання чекає мародерів
Законом України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України Про посилення відповідальності за мародерство" № 2117-IX від 03.03.2022 (далі - Закон № 2117-IX), який набрав чинності 7 березня 2022 року, мінімальний термін позбавлення волі за такий злочин до 5 років.
А ось за інші злочини під час воєнного стану відповідальність така:
- за крадіжку (таємне викрадення чужого майна) - позбавлення волі на термін від 5 до 8 років;
- за грабіж (відкрите викрадення чужого майна) - термін від 7 до 10 років;
- за розбій (напад з метою заволодіння чужим майном, поєднане з насильством, небезпечним для життя або здоров'я особи, яка зазнала нападу, або з загрозою застосування такого насильства) - строк від 8 до 15 років та конфіскація майна;
- за вимагання (вимога передачі чужого майна чи права на майно або вчинення будь-яких дій майнового характеру з погрозою насильства над потерпілим або його близькими родичами, обмеження прав, свобод або законних інтересів цих осіб, пошкодження чи знищення їх майна або майна, що перебуває в їх віданні чи під охороною, або розголошення відомостей, які потерпілий чи його близькі родичі бажають зберегти в таємниці) - термін від 7 до 12 років з конфіскацією майна;
- за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем - строк від 5 до 8 років та позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
Як ми раніше писали, батьки російських військових закликають своїх синів мародерити в Україні.