Звезда шоу "Холостячка" Свечкоренко женится на девушке, которая очень похожа на Злату Огневич

Поклонники экс-холостяка были очень удивлены, что его будущая избранница очень похожа на Злату Огневич, за чье сердце Роман боролся на проекте.

Свечкоренко планировал сделать предложение Валерии на одном из спектаклей, где она играет. Но у девушки началась паническая атака, изменившая планы Романа.

"У Леры действительно началась паническая атака за 10 минут до того, как я ей сделал предложение. Потому что были некоторые моменты, которые немного наломали весь процесс", - рассказал мужчина в stories.

Но трогательный момент в жизни пары все же случился. Прямо на сцене театра Роман сделал предложение своей будущей жене.

"Она сказала да", - написал он.

Роман Свечкоренко из шоу Холостячка 2 женится (Фото: instagram.com/svechkorenko)

Некоторые пользователи социальных сетей заметили, что невеста Валерия очень похожа на Злату Огневич. За ее сердце Свечкоренко сражался на шоу "Холостяк".

Валерия Чернецкая (фото: instagram.com/chernetskav)

Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Напомним, что отношения Романа и Валерии начались почти сразу после завершения проекта. Также известно, что Валерия младше любимого на 10 лет.