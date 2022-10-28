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Звезда шоу "Холостячка" Свечкоренко женится на девушке, которая очень похожа на Злату Огневич

Новина українською →
Украина, Пятница 28 октября 2022 13:25
Звезда шоу "Холостячка" Свечкоренко женится на девушке, которая очень похожа на Злату Огневич Роман Свечкоренко женится на копии Огневич (фото: instagram.com/svechkorenko)
Автор: Юлия Гаюк

На днях стало известно, что участник "Холостячки" Роман Свечкоренко женится.

Поклонники экс-холостяка были очень удивлены, что его будущая избранница очень похожа на Злату Огневич, за чье сердце Роман боролся на проекте.

О женитьбе Свечкоренко сообщил в своем Instagram.

Свечкоренко планировал сделать предложение Валерии на одном из спектаклей, где она играет. Но у девушки началась паническая атака, изменившая планы Романа.

"У Леры действительно началась паническая атака за 10 минут до того, как я ей сделал предложение. Потому что были некоторые моменты, которые немного наломали весь процесс", - рассказал мужчина в stories.

Но трогательный момент в жизни пары все же случился. Прямо на сцене театра Роман сделал предложение своей будущей жене.

"Она сказала да", - написал он.

Звезда шоу &quot;Холостячка&quot; Свечкоренко женится на девушке, которая очень похожа на Злату ОгневичЗвезда шоу &quot;Холостячка&quot; Свечкоренко женится на девушке, которая очень похожа на Злату Огневич

Роман Свечкоренко из шоу Холостячка 2 женится (Фото: instagram.com/svechkorenko)

Некоторые пользователи социальных сетей заметили, что невеста Валерия очень похожа на Злату Огневич. За ее сердце Свечкоренко сражался на шоу "Холостяк".

Звезда шоу &quot;Холостячка&quot; Свечкоренко женится на девушке, которая очень похожа на Злату ОгневичЗвезда шоу &quot;Холостячка&quot; Свечкоренко женится на девушке, которая очень похожа на Злату Огневич

Валерия Чернецкая (фото: instagram.com/chernetskav)

Звезда шоу &quot;Холостячка&quot; Свечкоренко женится на девушке, которая очень похожа на Злату Огневич

Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Напомним, что отношения Романа и Валерии начались почти сразу после завершения проекта. Также известно, что Валерия младше любимого на 10 лет.

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