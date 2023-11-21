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"Свавілля в історичному центрі міста". На замку Річарда у Києві зводять незаконну надбудову (фото)

Київ, Вівторок 21 листопада 2023 18:10
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"Свавілля в історичному центрі міста". На замку Річарда у Києві зводять незаконну надбудову (фото) На замку Річарда помітили незаконну надбудову (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

У Києві на пам'ятці архітектури початку ХХ століття помітили незаконну надбудову. Її зводять на культовому замку Річарда, що розташований на Андріївському узвозі.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію депутата Дмитра Білоцерковця у Facebook.

Що відомо про незаконну надбудову

"Хтось влаштував свавілля в історичному центрі міста на Подолі - на замку Річарда споруджують надбудову. Всі роботи є незаконними, і місто буде реагувати та зупиняти це свавілля. Безвідповідальні власники мають розуміти, що з рук їм це не зійде", - написав депутат.

При цьому він зазначив, що замок Річарда є памʼяткою архітектури.

На пост чиновника відреагувало багато користувачів мережі. Вони обурюються таким беззаконням, а також вимагають негайного вирішення питання. Дехто із коментаторів навіть згадує скандальну надбудову на історичному будинку на вул. Володимирській.

&quot;Свавілля в історичному центрі міста&quot;. На замку Річарда у Києві зводять незаконну надбудову (фото)На замку Річарда зводять незаконну надбудову (фото: Facebook.com/dbelotserkovets)

Чим унікальний замок Річарда

Замком Річарда називають будинок на Андріївському узвозі, який є пам'яткою початку XX ст. Він споруджений у стилі англійської готики. Кияни назвали споруду на честь англійського короля Річарда I Левове Серце, героя роману Вальтера Скотта "Айвенго".

Цей розкішний будинок справді нагадує замок. Його фасади оздоблено архітектурними елементами фортечно-замкових споруд - баштами, шпилями, зубчастими завершеннями стін.

Свого часу тут мешкали відомі українські діячі - художник Григорій Дядченко, професор Київської духовної Академії С. Т. Голубєв, живописець Ф. Красицький, скульптор Ф. Балавенський та художник І. Макушенко.

Замок Річарда є окрасою не лише Андріївського узвозу, а й всього Києва.

&quot;Свавілля в історичному центрі міста&quot;. На замку Річарда у Києві зводять незаконну надбудову (фото)&quot;Свавілля в історичному центрі міста&quot;. На замку Річарда у Києві зводять незаконну надбудову (фото)Таким був замок Річарда на початку ХХ століття (фото: kyivpastfuture)

Раніше ми писали про те, що на столичній багатоповерхівці виявили незаконну забудову.

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Київ