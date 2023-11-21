"Беспредел в историческом центре города". На замке Ричарда в Киеве возводят незаконную надстройку (фото)
В Киеве на памятке архитектуры начала ХХ века заметили незаконную надстройку. Ее возводят на культовом замке Ричарда, расположенном на Андреевском спуске.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию депутата Дмитрия Белоцерковца в Facebook.
Что известно о незаконной надстройке
"Кто-то устроил беспредел в историческом центре города на Подоле - на замке Ричарда возводят надстройку. Все работы незаконны, и город будет реагировать и останавливать этот беспредел. Безответственные владельцы должны понимать, что с рук им это не сойдет", - написал депутат.
При этом он отметил, что замок Ричарда является памяткой архитектуры.
На пост чиновника отреагировало много пользователей сети. Они возмущаются таким беззаконием, а также требуют немедленного решения вопроса. Некоторые из комментаторов даже вспоминают скандальную надстройку на историческом доме по ул. Владимирской.
На замке Ричарда возводят незаконную надстройку (фото: Facebook.com/dbelotserkovets)
Чем уникален замок Ричарда
Замком Ричарда называют дом на Андреевском спуске, который является памяткой начала XX в. Он построен в стиле английской готики. Киевляне назвали сооружение в честь английского короля Ричарда I Львиное Сердце, героя романа Вальтера Скотта "Айвенго".
Этот роскошный дом действительно напоминает замок. Его фасады украшены архитектурными элементами крепостно-замковых сооружений - башнями, шпилями, зубчатыми завершениями стен.
В свое время здесь проживали известные украинские деятели - художник Григорий Дядченко, профессор Киевской духовной Академии С. Т. Голубев, живописец Ф. Красицкий, скульптор Ф. Балавенский и художник И. Макушенко.
Замок Ричарда является достопримечательностью не только Андреевского спуска, но и всего Киева.
Таким был замок Ричарда в начале ХХ века (фото: kyivpastfuture)
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