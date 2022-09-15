Как сварить морковь для салата и сберечь все витамины: самые простые способы

Самый полезный способ приготовления любых овощей, в том числе и моркови - это запекание в духовке. Но и тут есть важные нюансы:

1. Все корнеплоды должны быть одинакового размера. Иначе одна морковь будет еще сырой, а вторая за такое же время полностью разварится.

2. Овощи перед термической обработкой нужно хорошо помыть, но при этом ничего нельзя чистить или обрезать.

3. Для варки, запекания или тушения выбирайте целую морковь - без надрезов и повреждений.

4. Самая лучшая морковка для блюд - ровная, с красивым ярко-оранжевым цветом. Не берите жухлую или бледную.

Как еще можно приготовить морковь для салата

Морковь можно отварить в обычной воде, можно запечь в духовке или приготовить с помощью "умной" техники - мультиварки, пароварки, микроволновой печи.

В обычной кастрюле морковь нужно варить 20-25 минут после того, как вода закипела. Если варить дольше - уйдут все полезные витамины.

В пароварке морковь варится не более 30 минут, а в мультиварке ставьте программу на 20 минут.

Если варите морковь в обычной кастрюле, то не смешивайте ее с другими овощами, так как время приготовления до готовности у всех овощей разное.

Не переваривайте морковь дольше положенного времени - так она теряет все свои витамины и полезные свойства.