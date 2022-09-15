Як зварити моркву для салату та зберегти всі вітаміни: найпростіші способи

Найкорисніший спосіб приготування будь-яких овочів, в тому числі й моркви - це запікання в духовці. Але і тут є важливі нюанси:

1. Всі коренеплоди повинні бути однакового розміру. Інакше одна морква буде ще сирою, а друга за такий же час повністю розвариться.

2. Овочі перед термічною обробкою потрібно добре помити, але при цьому нічого не можна чистити або обрізати.

3. Для варіння, запікання або тушіння вибирайте цілу моркву - без надрізів і пошкоджень.

4. Найкраща морквина для страв - рівна, з красивим яскраво-помаранчевим кольором. Не беріть пожухлу або бліду.

Як ще можна приготувати моркву для салату

Моркву можна відварити у звичайній воді, можна запекти в духовці або приготувати за допомогою "розумної" техніки - мультиварки, пароварки, мікрохвильової печі.

У звичайній каструлі моркву потрібно варити 20-25 хвилин після того, як вода закипіла. Якщо варити довше - підуть всі корисні вітаміни.

В пароварці морква вариться не більше 30 хвилин, а в мультиварці ставте програму на 20 хвилин.

Якщо варите моркву у звичайній каструлі, то не змішуйте її з іншими овочами, оскільки час приготування до готовності у всіх овочів різний.

Не переварюйте моркву довше покладеного часу - так вона втрачає всі свої вітаміни та корисні властивості.